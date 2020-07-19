Юрия Пескова госпитализировали Фото: Анна Майорова © URA.RU

Неизвестные напали на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш», Героя соцтруда Юрия Пескова в Ростовской области. Была убита его сестра, сам Песков госпитализирован с травмой головы.

«Во время нападения убита его сестра, сам Песков с ранением головы госпитализирован», — сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. На месте происшествия работали сотрудники полиции и СК.

По некоторым данным, грабители прятались за забором и ворвались в дом, когда в него входил Песков. Его вместе с сестрой связали, ей в рот засунули кляп, она скончалась от асфиксии. Сам Песков, по неподтвержденной информации, ничего не помнит и не может рассказать правоохранителям.

Юрию Пескову 83 года, он имеет звание Героя соцтруда. С 1978 по 1996 возглавлял завод по производству сельхозтехники «Ростсельмаш».

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