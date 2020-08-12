Лукашенко поставил задачи Совбезу Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал совещание Совета безопасности республики по ситуации в стране. Он поручил Совбезу обеспечить безопасность граждан и сохранение конституционного строя.
«Лукашенко поставил перед органами власти и, в частности, Совбезом задачи. Среди них — обеспечение безопасности жителей страны, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования госорганов», — сообщает портал «Лента.ру».
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко набрал около 80% голосов, а альтернативный кандидат Светлана Тихановская — около 10%, уточняет «Национальная служба новостей». При этом независимые опросы населения показали, что за нее отдали голоса порядка от 70 до 90% граждан, сообщает «Ридус».
После оглашения результатов голосования в Белоруссии начались массовые протесты, которые жестоко подавляются силовиками. Как URA.RU заявил политолог Илья Гращенков, Лукашенко держится за власть и не собирается отдавать ее мирным путем, так как опасается за свое будущее. Дело в том, что в стране предусмотрено наказание за захват власти вплоть до смертной казни.
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