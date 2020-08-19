Стало известно, как Горбачев мог сохранить СССР

Михаил Горбачев мог предотвратить распад СССР Фото: veni markovski/flickr (CC BY 2.0)

У президента СССР Михаила Горбачева была возможность избежать полного распада страны и сохранить в составе Советского Союза восемь-десять республик. Об этом заявил бывший председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов.

«Михаил Сергеевич смог бы вытянуть (сохранить в составе СССР — прим. ред.) союзные республики, ну, 8-9, от силы 10. А там еще неизвестно. Если бы не этот КГБшный переворот (августовский путч 1991 года — прим. ред.) и последующий, уже более „удачный“ заговор (Беловежские соглашения — прим. ред.)», — заявил в интервью «Комсомольской правды» Хасбулатов.

По мнению Хасбулатова, организатором этого «заговора» стал первый президент РФ Борис Ельцин, который отослал его, Хасбулатова, в Южную Корею специально, чтобы он не смог помешать делу. «А Михаил Сергеевич был, видимо, уже морально подавлен, он не смог ничего сделать», — считает Хасбулатов. Он отметил, что большинство председателей верховных советов союзных республик называли случившееся предательством. Однако все понимали, что сделать уже ничего нельзя.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Михаила Горбачева главным виновником распада СССР. По мнению Володина, тогда Горбачев не понимал, насколько ответственна должность президента Советского Союза. При этом спикер Госдумы подчеркнул, что в результате объединить страну, покончить с войной и решить проблемы в экономике удалось президенту РФ Владимиру Путину.

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