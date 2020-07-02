Володин назвал Горбачева главным виновником распада СССР

По мнению спикера Госдумы, Михаил Горбачев не понимал своей ответственности перед страной Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Главным виновником распада СССР является его бывший президент Михаил Горбачев. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который считает, что Горбачев не понимал ответственности своей должности.

«Во многом именно из-за того, что он [Михаил Горбачев] был с такими способностями, и из-за того, что не было у него понимания, насколько ответственна эта должность, СССР не стало», — цитирует Daily Storm Володина. При этом спикер Госдумы отметил, что в результате объединить страну, покончить с войной и решить проблемы в экономике удалось президенту РФ Владимиру Путину.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% бюллетеней выяснилось, что «за» поправки выступили 77,92% проголосовавших. В Кремле итоги голосования назвали триумфальным референдумом доверия президенту РФ Владимиру Путину.

Как заявил Володин, поправки в Конституцию поддержали в два раза больше человек, чем это было на голосовании в 1993 году. Явка на плебисцит в 2020 году оказалась также намного выше.

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за принятие поправок в Конституцию РФ, напоминает «Национальная служба новостей». Глава государства отметил, что власти должны сделать все, чтобы оправдать надежды граждан.

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