Состояние бывшего солиста музыкального коллектива «Ласковый май» Александра Прико ухудшается с каждым днем. Об этом журналистам рассказала его супруга.
Ранее основатель музыкального коллектива, продюсер Андрей Разин сообщил, что у Прико выявлен коронавирус. Позже врачи установили, что у него рак. По словам жены, сейчас состояние артиста стремительно ухудшается. «У него сильная слабость и постоянная нехватка кислорода, за время госпитализации ему уже четыре раза выкачивали жидкость из легких», — пишет «Комсомольская правда».
Сейчас врачи ждут результаты анализов. Все, чем медики сейчас могут помочь артисту — выкачать постоянно скапливающуюся жидкость. «Человек просто умирает», — рассказала жена артиста.
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