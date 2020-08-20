20 августа 2020

У экс-солиста «Ласкового мая» обнаружили рак. «Просто умирает»

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр восстановительной медицины и реабилитации
За время госпитализации певцу уже четыре раза выкачивали жидкость из легких Фото: Анна Майорова © URA.RU

Состояние бывшего солиста музыкального коллектива «Ласковый май» Александра Прико ухудшается с каждым днем. Об этом журналистам рассказала его супруга.

Ранее основатель музыкального коллектива, продюсер Андрей Разин сообщил, что у Прико выявлен коронавирус. Позже врачи установили, что у него рак. По словам жены, сейчас состояние артиста стремительно ухудшается. «У него сильная слабость и постоянная нехватка кислорода, за время госпитализации ему уже четыре раза выкачивали жидкость из легких», — пишет «Комсомольская правда».

Сейчас врачи ждут результаты анализов. Все, чем медики сейчас могут помочь артисту — выкачать постоянно скапливающуюся жидкость. «Человек просто умирает», — рассказала жена артиста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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