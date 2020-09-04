04 сентября 2020

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, трамп дональд
Дональд Трамп высказался о ситуации вокруг Алексея Навального Фото: Официальный сайт Президента РФ
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Алексей Навальный впал в кому

Соединенные Штаты Америки и мировое сообщество должны серьезно изучить ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, что мы должны очень серьёзно изучить этот случай. И я думаю, что мы это сделаем», — приводит RT слова Трампа. При этом американский лидер подчеркнул, что, с одной стороны, доверяет выводам немецких врачей, с другой — не располагает никакими доказательствами того, что Россия имеет какое-либо отношение к произошедшему.

Ранее в правительстве Германии заявили, что в организме блогера якобы нашли следы вещества из группы «Новичок». При этом завотделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев говорил, что такое невозможно. В противном случае пострадали бы и окружающие Навального люди, и пассажиры. В правоохранительных органах так же сказали, что нет никаких оснований считать, что Алексея Навального пытались отравить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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