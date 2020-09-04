Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Навального

Соединенные Штаты Америки и мировое сообщество должны серьезно изучить ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, что мы должны очень серьёзно изучить этот случай. И я думаю, что мы это сделаем», — приводит RT слова Трампа. При этом американский лидер подчеркнул, что, с одной стороны, доверяет выводам немецких врачей, с другой — не располагает никакими доказательствами того, что Россия имеет какое-либо отношение к произошедшему.
Ранее в правительстве Германии заявили, что в организме блогера якобы нашли следы вещества из группы «Новичок». При этом завотделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев говорил, что такое невозможно. В противном случае пострадали бы и окружающие Навального люди, и пассажиры. В правоохранительных органах так же сказали, что нет никаких оснований считать, что Алексея Навального пытались отравить.
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