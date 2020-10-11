11 октября 2020

В Минздраве РФ предрекли еще год пандемии коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вторая волна коронавируса. Городские зарисовки. Пермь, трамвай, пассажир в маске
Людям придется жить в условиях пандемии еще не меньше года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год. Таким мнением с журналистами поделился главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По его словам, делать какие-либо прогнозы относительно второй волны или пандемии в целом сложно. Начавшийся подъем заболеваемости, как считает врач, может продлиться несколько месяцев. «А в плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», — сказал Авдеев в интервью «Московскому комсомольцу».

Ранее Сергей Авдеев раскритиковал назначение врачами антибиотиков при лечении коронавируса без необходимости. Специалист уверен, что такой подход приведет к тому, что микробы начнут приспосабливаться, что снизит эффективность лекарств. В результате инфекция станет более «умной, изворотливой и коварной».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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