В Минздраве РФ предрекли еще год пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год. Таким мнением с журналистами поделился главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
По его словам, делать какие-либо прогнозы относительно второй волны или пандемии в целом сложно. Начавшийся подъем заболеваемости, как считает врач, может продлиться несколько месяцев. «А в плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», — сказал Авдеев в интервью «Московскому комсомольцу».
Ранее Сергей Авдеев раскритиковал назначение врачами антибиотиков при лечении коронавируса без необходимости. Специалист уверен, что такой подход приведет к тому, что микробы начнут приспосабливаться, что снизит эффективность лекарств. В результате инфекция станет более «умной, изворотливой и коварной».
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