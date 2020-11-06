Пенсионерам могут повысить выплаты за счет курильщиков

Курильщики помогут обеспечить неработающих пенсионеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Власти могут повысить пенсионерам выплаты за счет повышения акцизов на сигареты и алкоголь. Без этого у государственного бюджета просто не будет денег на индексацию пенсий, заявил URA.RU финансовый аналитик и экономист Виктор Калугин.

«Хорошо хоть такую надбавку дали (на 2021 год — плюс 6,3% к пенсии). Исходя из государственных бюджетов, даже такую надбавку федеральный бюджет платить не может. Для этого деньги напечатают и повысят акцизы в следующем году. Самый большой акциз это на табак и выпивку», — объяснил Калугин.

Также подорожает бензин, считает экономист. При этом реальная продуктовая инфляция в России будет гораздо выше той, которую в своих прогнозах называет Центробанк. Продукты вырастут в цене на 9%, предполагает Калугин.

Ранее стали известны планы Пенсионного фонда России (ПФР) по изменению пенсий в 2021—2023 годах. В ПФР заявили, что выплаты неработающим пенсионерам будут индексироваться на процент, больший, чем ожидаемая инфляция в стране. В 2021 году это будет 6,3%, в 2022 — 5,9%, а в 2023 пенсии вырастут на 5,6%.