В результате стрельбы в США погибли четыре человека, 12 получили ранения

Четыре человека погибли, еще 12 получили ранения в результате массовой стрельбы, произошедшей около полуночи 11 октября в городе Лиланд, штат Миссисипи. Информацию об этом передает телеканал CBS News со ссылкой на официальных лиц.
«Стрельба произошла около полуночи на главной улице города», — заявил мэр города Джон Ли. Он также отметил, что четверо пострадавших были доставлены вертолетом в местные больницы.
По данным мэра, инцидент произошел в ночь перед матчем выпускников школы Leland High School против команды Charleston High School. Власти начали расследование произошедшего. Подозреваемые в стрельбе пока не задержаны. Ранее в августе в католической школе Миннеаполиса в США были убиты три человека и ранены более двадцати. Количество пострадавших тогда привысило 20 человек.
