Мясников высказался по поводу роста смертности из-за коронавируса

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Александр Мясников. Москва
Мясников уверен, что в России не скрывают статистику Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Доктор Александр Мясников выразил сомнения по поводу того, что в России на 10% выросла смертность от коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно данным из открытых источников, которые приводит Мясников, за 10 месяцев 2019 года в России умерли почти 1,5 миллиона человек. Если прибавить еще 10%, то это количество увеличится до 1,65 миллиона человек.

По словам специалиста, от COVID-19 за 10 месяцев в России умерло 42 тысячи человек. Согласно его подсчетам, в 2020 году умерли на 108 тысяч человек больше, но от иных причин, чем коронавирус. «И это не сокрытие смертей от COVID-19, потому что идет в полном соответствии с общемировой статистикой», — добавил Мясников.

Ранее Татьяна Голикова сообщила о том, что за последние 10 месяц уровень смертности в стране вырос на 10 процентов. По ее данным, если бы не коронавирус, то в 20 регионах страны было зарегистрировано снижение смертности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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