Верховный суд изменит условия продажи квартир

В договоре о продажи квартиры обязательным условием станет поручительство продавца по возврату денег в случае признания договора недействительным. Таким образом пленум Верховного суда РФ планирует защитить интересы покупателей недвижимости в случае, если жилье было продано с нарушением закона.
Пленум Верховного суда РФ работает над постановлением «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве», согласно которому в договорах пропишут обязательный пункт о поручительстве продавца, пишет «Российская газета».
«Одна из принципиальных новаций: в договоре продажи квартиры можно предусматривать условие, что продавец выступает поручителем по возврату денег в случае признания договора недействительным. То есть будет отвечать за возврат денег», — уточняет издание.
Таким образом покупатели не останутся без денег и жилья, если сделку будут оспаривать родственники продавца или договор купли-продажи признан «притворным». «Потребовать признать сделку притворной могут, например, кредиторы бывшего хозяина квартиры. Мол, таким образом он пытался уйти от расплаты: распродать имущество, попрятать деньги и объявить себя банкротом. Если же квартира получена в наследство, через какое-то время оспорить сделку могут другие наследники», — пояснил необходимость нововведения адвокат Вячеслав Голенев.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что процедуру получения налогового вычета на покупку квартиры в ипотеку в России упростят, напоминает Nation News. Финансовый советник Юрий Медушенко рассказал RT, что подобное упрощение сделает налоговый вычет действительно удобным инструментом для того, чтобы люди могли полноценно получать свои деньги.
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