Российский полицейский, попавший под подозрение, покончил с собой

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Дезинфекция и проверка масочного режима на железнодорожном вокзале. Челябинск, досмотр, полиция, жд вокзал челябинск
Полицейского обвиняли в «служебном подлоге» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одном из отделений полиции Алтайского края 21 декабря было обнаружено тело погибшего сотрудника. По предварительной версии следствия, мужчина покончил с собой.

«В ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили информацию о суициде одного из сотрудников силового ведомства», — передает ТАСС. Что стало причиной самоубийства пока неизвестно, однако в ведомстве сообщили, что полицейского подозревали в «служебном подлоге».

Ранее в Москве покончил с собой сотрудник Федеральной службы охраны, он оставил предсмертную записку. Еще один сотрудник ФСО совершил самоубийство во время несения службы в Кремле.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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