Российский полицейский, попавший под подозрение, покончил с собой

Полицейского обвиняли в «служебном подлоге» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одном из отделений полиции Алтайского края 21 декабря было обнаружено тело погибшего сотрудника. По предварительной версии следствия, мужчина покончил с собой.

«В ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили информацию о суициде одного из сотрудников силового ведомства», — передает ТАСС. Что стало причиной самоубийства пока неизвестно, однако в ведомстве сообщили, что полицейского подозревали в «служебном подлоге».

Ранее в Москве покончил с собой сотрудник Федеральной службы охраны, он оставил предсмертную записку. Еще один сотрудник ФСО совершил самоубийство во время несения службы в Кремле.