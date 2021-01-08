Ким Чен Ын намерен улучшить отношения с рядом стран Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении развивать отношения с Россией и Китаем. При этом главным врагом Пхеньяна он назвал Вашингтон.

«Пхеньян заложил основу для развития и расширения дружественных отношений с Москвой, а также получил гарантию укрепления связей с Пекином», — цитирует Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи. По словам лидера Северной Кореи, США смогут улучшить отношения с республикой, только отказавшись от своих «враждебных намерений». Вместе с тем Ким Чен Ын заявил, что считает сомнительными перспективы улучшения отношений с Республикой Корея.

Отношение КНДР и Южной Кореи значительно испортились после того, как Пхеньян пригрозил Сеулу возможным закрытием Межкорейского отделения связи в Кэсоне. Недовольство Пхеньяна было вызвано тем, что Южная Корея не мешает «перебежчикам отправлять листовки и другие материалы на Север». Однако в июне 2020 года председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын решил отложить рассмотрение плана военных действий против Южной Кореи. В январе Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшать отношения с другими странами мира «в связи со сложившейся ситуацией и наступлением нового времени», напоминает «Национальная служба новостей».