22 января 2021

В ВОЗ объяснили высокую смертность от британского коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Борис Джонсон заявил, что британский штамм на 70% более заразен, чем обычный коронавирус Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Высокая смертность от британского штамма коронавируса в Великобритании объясняется перегрузкой системы здравоохранения в стране. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

«В ситуации, когда есть перегрузка системы здравоохранения, у вас увеличится летальность», — цитирует РИА «Новости» Ван Керкхове. По ее словам, британский штамм коронавируса быстрее передается от человека к человеку, поэтому число людей, попавших в больницу, растет.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране растет летальность от нового штамма коронавируса, который на 70% более заразен, чем «обычный» коронавирус, отмечает «Национальная служба новостей». При этом Джонсон подчеркнул, что разработанные вакцины действуют против британского штамма, сообщает телеканал 360. Соединенное Королевство сейчас занимает первое место в мире по уровню суточной смертности от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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