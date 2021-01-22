В ВОЗ объяснили высокую смертность от британского коронавируса

Высокая смертность от британского штамма коронавируса в Великобритании объясняется перегрузкой системы здравоохранения в стране. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.
«В ситуации, когда есть перегрузка системы здравоохранения, у вас увеличится летальность», — цитирует РИА «Новости» Ван Керкхове. По ее словам, британский штамм коронавируса быстрее передается от человека к человеку, поэтому число людей, попавших в больницу, растет.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране растет летальность от нового штамма коронавируса, который на 70% более заразен, чем «обычный» коронавирус, отмечает «Национальная служба новостей». При этом Джонсон подчеркнул, что разработанные вакцины действуют против британского штамма, сообщает телеканал 360. Соединенное Королевство сейчас занимает первое место в мире по уровню суточной смертности от коронавируса.
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