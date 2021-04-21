21 апреля 2021

Минобороны РФ проверит боеготовность войск в Крыму

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В Крыму пройдут масштабные военные учения Фото:

На полигоне Опук в Крыму пройдут военные учения с привлечением боевых кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«22 апреля 2021 года на полигоне Опук (Республика Крым) пройдет основной этап учений войск Южного военного округа и воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности», — передает RT.

Ранее стало известно, что с 20 по 24 апреля вводятся временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов. В начале апреля Россия начала переброску более десятка десантных и артиллерийских катеров из Каспийской флотилии в Черное море. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва будет вынуждена принять контрмеры в условиях роста активности НАТО на юге, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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