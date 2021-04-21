Минобороны РФ проверит боеготовность войск в Крыму

На полигоне Опук в Крыму пройдут военные учения с привлечением боевых кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии. Об этом сообщили в Минобороны России.
«22 апреля 2021 года на полигоне Опук (Республика Крым) пройдет основной этап учений войск Южного военного округа и воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности», — передает RT.
Ранее стало известно, что с 20 по 24 апреля вводятся временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов. В начале апреля Россия начала переброску более десятка десантных и артиллерийских катеров из Каспийской флотилии в Черное море. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва будет вынуждена принять контрмеры в условиях роста активности НАТО на юге, передает RT.
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