Бывший украинский чиновник торговал связями в ФСБ РФ

В Москве задержан бывший украинский чиновник. Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Москве по подозрению в крупном мошенничестве задержан Игорь Сосновский, бывший советник украинского премьер-министра Николая Азарова. За 5 $ млн он обещал прекратить уголовное преследование экс-главы «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергея Шпака, пользуясь своими, якобы, связями в ФСБ РФ. Об этом журналистам сообщили собственные источники.

Шпак был в 2019 году заочно арестован в России по обвинению в растрате 1,8 млрд рублей, объявлен в международный розыск и скрывается на Украине. Сосновский предложил ему за 5 $ млн перевести расследование его дела из МВД РФ в ФСБ, сменить ему статус с обвиняемого на свидетеля и экстрадировать Шпака в Россию и, в итоге, закрыть его дело. Решаться это будет, якобы на уровне директора ФСБ Александра Бортникова и министра внутренних дел России Владимира Колькольцева. Задержали его сотрудники ФСБ РФ при передаче денег.

«Давать показания следователю главного следственного управления СКР по Москве, возбудившему в его отношении уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере), господин Сосновский наотрез отказался», — пишет « Коммерсант ». Издание уточняет, что Сосновский российского гражданства не имеет, хотя и занимается здесь бизнесом. На Украине он работал в налоговой службе, а в 2010—2014 году был советником Азарова.