Задержан вор в законе, который контролировал ОПГ в колониях

Вор в законе, имя которого не раскрывается, задержан в Армении. Он руководил преступными группировками в исправительных колониях, сообщили в Генпрокуратуре страны.
«Вор в законе Ш. Ж. организовал и руководил криминальными группировками в уголовно-исправительных учреждениях „Нубарашен“ и „Армавир“», — передает «Прайм Крайм» сообщение Генпрокуратуры. Отмечается, что задержанный вор в законе с помощью подельников организовывал азартные игры и собирал деньги с заключенных армянских колоний.
Кроме этого, вор в законе поручал избивать некоторых арестантов за то, что те не выполняли его распоряжений. Подельники вора устраивали беспорядки в колониях.
Ранее журналисты сообщали, что воры в законе в последние годы действуют более активно, передает RT. В начале текущего года задержали криминального авторитета Алексея Ленивцева, контролировавшего Иркутск.
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