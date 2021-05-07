Задержан вор в законе, который контролировал ОПГ в колониях

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Вор в законе, чье имя не уточняется, задержан в Армении Фото:
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Противостояние воров в законе

Вор в законе, имя которого не раскрывается, задержан в Армении. Он руководил преступными группировками в исправительных колониях, сообщили в Генпрокуратуре страны.

«Вор в законе Ш. Ж. организовал и руководил криминальными группировками в уголовно-исправительных учреждениях „Нубарашен“ и „Армавир“», — передает «Прайм Крайм» сообщение Генпрокуратуры. Отмечается, что задержанный вор в законе с помощью подельников организовывал азартные игры и собирал деньги с заключенных армянских колоний.

Кроме этого, вор в законе поручал избивать некоторых арестантов за то, что те не выполняли его распоряжений. Подельники вора устраивали беспорядки в колониях.

Ранее журналисты сообщали, что воры в законе в последние годы действуют более активно, передает RT. В начале текущего года задержали криминального авторитета Алексея Ленивцева, контролировавшего Иркутск.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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