Роспотребнадзор: в РФ думают создать вакцину от опасной инфекции

По данным ученых, в 66% случаях у взрослых, заразившихся коклюшем, болезнь проходит в среднетяжелой форме Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В России проводится оценка необходимости создания вакцины от коклюша для взрослых и подростков. Сейчас прививка делается только маленьким детям. При этом инфекционным заболеванием заражается все больше взрослых. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РФ.

«Основная профилактическая мера против коклюша у взрослых — это своевременная вакцинация детей. Для взрослых в настоящее время нет противококлюшных вакцин. Сейчас проводится оценка необходимости дополнительной вакцинации и возможностей разработки безопасных вакцин для детей старшего возраста и взрослых», — сообщили в Роспотребнадзоре РФ.

По данным ведомства, коклюш в стране давно перестал быть исключительно детским заболеванием. «Количество случаев коклюша среди взрослых растет, как за счет повышения качества и доступности методов лабораторной диагностики, так и за счет снижения числа вакцинированных детей. Анализ заболеваемости показал, что заболевшие взрослые, в основном, заражались от своих детей. При уточнении сведений о прививках оказалось, что 88% из них не были привиты от коклюша», — добавили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в 2019 году в Москве было зарегистрировано 346 случаев заболевания коклюшем среди взрослых. В частности, инфекция коснулась людей трудоспособного возраста от 30 до 39 лет. В целом в 2020 году коклюшем в стране заболело 6,2% взрослого населения. 87,9% составили дети до 14 лет, 5,9% — подростки от 15 до 17 лет. Данные Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского показали, что в 66% случаях у взрослых, заразившихся коклюшем, болезнь проходила в среднетяжелой форме, в 34% — в легкой. Ученые отметили и тяжелые случаи.

Коклюш традиционно являлся детским смертельно-опасным инфекционным заболеванием дыхательных путей. Передается он воздушно-капельным путем. Характеризуется сильным кашлем, который может продолжаться несколько недель. Единственным методом борьбы с коклюшем является вакцинация. Ранее о росте заболеваемости детской болезнью среди взрослых рассказали ученые.