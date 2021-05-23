23 мая 2021

Бывший вице-премьер РФ сравнил себя с белорусским оппозиционером

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Рогозин напомнил, как его пытались арестовать Фото:

Глава Роскосмоса, бывший вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание основателя Nexta Романа Протасевича. Он вспомнил, как оказался в похожей ситуации в 2014 году.

«Помню, как в 2014 году после того, как меня включили в список персональных санкций США, ЕС, Канады, Австралии и «примкнувшего к ним Шепилова» (в смысле Швейцарии), наш спецборт власти Румынии и «вечно дружественной» Болгарии пытались принудить сесть на их аэродромы, чтобы «арестовать санкционного политика», — заявил Рогозин в своем Telegram-канале. По его словам, понадобился обходной маршрут, «поскольку Украина, Польша и Венгрия запретили пролет в их воздушном пространстве по более прямому маршруту».

Глава Роскосмоса уличил Польшу, которая выступила в поддержку Протасевича, в непоследовательности и посоветовал «тренировать память». «Покушение на безопасность российского вице-премьера и членов правительственной делегации и экипажа они считают нормой, грубейшее нарушение правил авиационной безопасности их не волнует, но вот когда сцапали их агента, то весь курятник младонатовцев раскудахтался»», — добавил Рогозин.

Ранее стало известно, что основателя telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Самолет, летевший из Афин в Вильньюс совершил экстренную посадку после сообщения о бомбе на борту. По мнению Дмитрия Болкунеца, Протасевичу грозит смертная казнь. Соратник Тихановской заявил, что силовики угрожали сбить самолет Ryanair. URA.RU представляет хронологию событий.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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