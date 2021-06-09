Стрелок из Сочи защищал незарегистрированную землю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Застреливший двух приставов в Сочи 61-летний житель Адлера Вартан Кочьян признался, что пытался защитить свою землю, которую власти не давали ему зарегистрировать. На этой территории находился его магазин, шедший под снос по постановлению властей.

Ранее Кочьян застрелил двух судебных приставов. Сотрудники ФССП приехали по поводу судебного решения о сносе незаконной постройки.

«Они довели. Оформлять не давали землю, говорили, нельзя… <…> Я не жалею о том, что сделал», — цитирует Кочьяна сайт MK.RU . Он отметил, что прожил всю жизнь в постройке, которую собирались снести, и считал землю своей. Однако не мог оформить бумаги на нее из-за «бюрократии» и «коррупции».

По словам Кочьяна, в начале 2000-х годов они с сыном стали соучредителями гаражного кооператива, позже ликвидированного. На его месте начали появляться различные постройки. Суд признал их незаконными и постановил снести. В частности, под снос шел магазин Кочьяна.