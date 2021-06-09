Экономисты: 500 олигархов владеют половиной бизнеса в России

Несколько сотен богатейших россиян владеют 40% всех финансовых активов, принадлежащих гражданам страны. Такие данные предоставила международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG).
Исследование показало, что менее 0,0001% взрослого населения в России — около 500 «сверхбогатых» граждан — владеют 40% всех финансовых активов россиян, или суммой 640 млрд долларов, сообщает РБК. Часть самых состоятельных людей в России (с активами более 100 млн долларов) сосредотачивает примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру (13%), говорится в докладе.
По словам управляющего директора и партнера BCG в Москве Сергея Ишкова, в стране сейчас 57 тысяч долларовых миллионеров, однако уже через пять лет их станет более 75 тысяч. При этом их доля в растущем объеме частного капитала в стране останется неизменной. По данным издания Forbes, за год пандемии совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 207 млрд долларов до рекордных 663 млрд долларов.
Ранее URA.RU писало, что в рейтинге российских миллиардеров сменился лидер. Им стал глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Состояние бизнесмена и его семьи оценивается в 29,2 миллиарда долларов. Также сообщалось, что за время пандемии российские миллиардеры прибавили к своему состоянию 13,8 миллиарда долларов, передает телеканал 360. Эта сумма равна примерно одному триллиону рублей. Также стало известно, что компания «Сургутнефтегаз» возглавила список самых прибыльных предприятий в России по итогам 2020 года. Он сместил с этой позиции «Газпром», возглавлявший список по итогам 2019 года.
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