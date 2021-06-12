Выплата в 50 рублей не позволяет купить все, что нужно ребенку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Екатеринбурга Анна Змеева возмущена ежемесячной детской выплате в 50 рублей. По мнению девушки, пособие такого размера является издевальством со стороны властей.

Компенсационная выплата в размере 50 рублей отменена с 1 января 2020 года. Но дети, которые родились до 2019 года, получают ее до трех лет. По мнению екатеринбурженки, властям стоило отменить ее для всех. «Эта выплата на протяжении 18 лет не индексируется. Уж лучше вообще ничего не давать, чем давать 50 рублей. Что я могу купить на эти деньги? Если женщина должна сидеть до трех лет в декрете, государство должно же помогать, если семья не нуждается в этом. Я не понимаю нашу социальную политику», — рассказала девушка в разговоре с URA.RU.

Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин не считает эту выплату бесполезной. «Выплаты могут работать в формате спящего режима. В некоторых случаях их могут со временем качественно повысить. Мы это видели на примере демографической повестки. Маленькие выплаты со временем сильно увеличивались», — объяснил Шеин URA.RU

Детское пособие в 50 рублей ввели в 1994 году. Мера была временная, за 25 лет размер пособия так и не был увеличен. По состоянию на 2019 год, подобное пособие получали примерно 1,8 млн человек. На эти цели из бюджета ежегодно выделялось около полутора миллиардов рублей.