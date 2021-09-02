Депутат Госдумы заявил о возвращении России к нищете 90-х

По словам Миронова, сейчас половина россиян работает только за еду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рекордный рост просрочек по потребительским кредитам свидетельствует о том, что Россия возвращается к нищете, которая была в 90-е годы. Об этом заявил депутат Государственной думы и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«То есть больше половины страны работает только за еду, а многие — и того меньше! В итоге люди вынуждены жить в долг. Рост просрочек по потребительским кредитам — это приговор циничному бездействию правительства в вопросе повышения доходов населения», — приводятся слова Миронова на сайте партии. Он отметил, что Россия постепенно возвращается к нищете 90-х.

Миронов напомнил, что официально около половины работающих в России получают в районе 30 тысяч рублей в месяц или меньше. Средний размер пенсии — около 15 тысяч. При этом реальный прожиточный минимум составляет примерно 31 тысячу рублей.

Ранее «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) сообщила, что на начало сентября просроченная задолженность физических лиц перед банками достигает 955 млрд рублей. Однако уже в следующем году она может преодолеть порог в 1 трлн рублей. Наибольший объем просроченной задолженности сформирован в сегменте потребительского кредитования.