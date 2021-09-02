Российские ученые создали универсальное средство лечения рака

Ученым Томского политехнического университета совместно с другими российскими исследователями удалось на 40% увеличить эффективность лечения рака радиоактивным актинием-225. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.
Исследователи отмечают, что радиоактивный изотоп актиний-225, впервые обнаруженный в результате распада урана-233, может являться очень успешным радиофармпрепаратом для лечения различных форм рака, в том числе самых тяжелых. Однако при его распаде образуются токсичные продукты распада, которые накапливаются в печени, почках и селезенке, передает РИА «Новости».
Чтобы обойти проблему токсичности и широко применять препарат в клинической практике, ученые разработали особую наноупаковку для актиния, которая защищает организм в 6-10 раз лучше аналогов. По их словам, это позволит увеличить терапевтический эффект на 40%.
Ранее сообщалось, что настоящий прорыв в диагностике онкологических заболеваний могут открыть новые разработки, связанные с искусственным интеллектом. Нейросеть инженеров Deep Mind корпорации Google научилась выявлять рак молочной железы точнее медиков.
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