02 сентября 2021

Российские ученые создали универсальное средство лечения рака

© Служба новостей «URA.RU»
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
Ученые придумали, как увеличить эффективность лечения рака Фото:

Ученым Томского политехнического университета совместно с другими российскими исследователями удалось на 40% увеличить эффективность лечения рака радиоактивным актинием-225. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Исследователи отмечают, что радиоактивный изотоп актиний-225, впервые обнаруженный в результате распада урана-233, может являться очень успешным радиофармпрепаратом для лечения различных форм рака, в том числе самых тяжелых. Однако при его распаде образуются токсичные продукты распада, которые накапливаются в печени, почках и селезенке, передает РИА «Новости».

Чтобы обойти проблему токсичности и широко применять препарат в клинической практике, ученые разработали особую наноупаковку для актиния, которая защищает организм в 6-10 раз лучше аналогов. По их словам, это позволит увеличить терапевтический эффект на 40%.

Ранее сообщалось, что настоящий прорыв в диагностике онкологических заболеваний могут открыть новые разработки, связанные с искусственным интеллектом. Нейросеть инженеров Deep Mind корпорации Google научилась выявлять рак молочной железы точнее медиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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