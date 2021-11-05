Британские СМИ активно обсуждают первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), которая базируется в Чукотском автономном округе России. Читатели крупнейшего британского таблоида The Daily Mail восхитились новыми технологиями РФ.
«Разработанная „Росатомом“, обеспечивает город теплом при помощи энергии, вырабатываемой двумя реакторами. По мнению экспертов, такая концепция может помочь свести к минимуму изменение климата за счет сокращения использования источников выбросов парниковых газов, таких как уголь и газ», — пишет The Daily Mail.
Читатели бурно реагируют на обсуждение ПАТЭС и отмечают положительное развитие российских технологий. «Совершенно здравая идея. При правильном исполнении это имеет смысл», — выразил мнение winstonion. «Если она работает достаточно успешно, то это хорошая идея. Можно построить такую же и отправить куда-либо еще», — заметил AquaEmperor.
Некоторые британцы отметили, что их разработкам «далеко» до российской ПАТЭС. «Как обычно, на много миль впереди Запада», — заявил пользователь sb4100. «Безусловно, можно построить небольшую модульную атомную станцию, которая будет обеспечивать энергией города. Мы здесь упускаем возможность», — отметил Its Grim up North.
ПАТЭС включили в сеть 19 декабря 2019 года, а в конце мая 2020 года ввели в промышленную эксплуатацию. АЭС малой мощности рассматриваются в мире как экологически выгодная альтернатива угольным ТЭЦ.
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