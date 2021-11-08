Правительство РФ поддержало отмену обязательного техосмотра

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Международный автопробег на ретро автомобилях
Россиян могут освободить от обязательного техосмотра автомобилей и мотоциклов Фото:

Российское правительство положительно отозвалось на законопроект, согласно которому обязательный техосмотр может быть отменен. Документ был внесен в Госдуму партией «Единая Россия».

«На основании изложенного правительством РФ законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанного замечания», — говорится в отзыве. Его приводит ТАСС.

Таким образом, согласно документу, под эту норму попадают легковые автомобили и мотоциклы россиян, которые используются для личных целей. Однако для такси и другого транспорта, перевозящего людей, все останется по-старому. Это коснется и служебного автотранспорта.

Ранее сообщалось, что этот законопроект будет рассмотрен в Госдуме после окончания периода нерабочих дней. Большинство фракций поддерживают эту инициативу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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