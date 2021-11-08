Правительство РФ поддержало отмену обязательного техосмотра

Российское правительство положительно отозвалось на законопроект, согласно которому обязательный техосмотр может быть отменен. Документ был внесен в Госдуму партией «Единая Россия».
«На основании изложенного правительством РФ законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанного замечания», — говорится в отзыве. Его приводит ТАСС.
Таким образом, согласно документу, под эту норму попадают легковые автомобили и мотоциклы россиян, которые используются для личных целей. Однако для такси и другого транспорта, перевозящего людей, все останется по-старому. Это коснется и служебного автотранспорта.
Ранее сообщалось, что этот законопроект будет рассмотрен в Госдуме после окончания периода нерабочих дней. Большинство фракций поддерживают эту инициативу.
Подписывайтесь на URA.RU в