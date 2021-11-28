«Перекресток» выдвинул ультиматум ТЦ из-за QR-кодов

Сеть магазинов «Перекресток» потребовала от торговых центров снизить арендные ставки, в противном случае они готовы отказаться от сотрудничества. Об этом говорится в письме директора по развитию российской сети супермаркетов Романа Шохина владельцам торгцентров.
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В компании хотят «справедливого снижения арендной нагрузки». Как отмечает издание, причиной могло стать введение QR-кодов в России. Однако представители ТЦ утверждают, что сами оказались в тяжелом положении из-за снижения трафика на 60—80% на фоне последнего локдауна и вводимых в регионах ограничений.
Ранее также сообщалось, что в некоторых регионах предприниматели выступили против QR-кодов. Так, например, в Нижневартовске был открыт сбор подписей, чтобы отменить новую систему. против системы QR-кодов. По сообщению источника URA.RU, у основной части торговых точек после введения системы идентификации прививочных сертификатов выручка упала на 50%.
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