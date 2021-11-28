28 ноября 2021

«Перекресток» выдвинул ультиматум ТЦ из-за QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины и фудкорты в период локдауна. Тюмень, перекресток, супермаркет, супермаркет перекресток
«Перекресток» требует снизить арендную плату Фото:

Сеть магазинов «Перекресток» потребовала от торговых центров снизить арендные ставки, в противном случае они готовы отказаться от сотрудничества. Об этом говорится в письме директора по развитию российской сети супермаркетов Романа Шохина владельцам торгцентров.

Как сообщает «Коммерсант», топ-менеджер потребовал от адресатов исключить из договоров аренды пункт об индексации арендной платы на весь срок действия контрактов. Отсутствие ответа от контрагентов сеть будет расценивать как нежелание «к дальнейшему сотрудничеству», говорится в письме.

В компании хотят «справедливого снижения арендной нагрузки». Как отмечает издание, причиной могло стать введение QR-кодов в России. Однако представители ТЦ утверждают, что сами оказались в тяжелом положении из-за снижения трафика на 60—80% на фоне последнего локдауна и вводимых в регионах ограничений.

Ранее также сообщалось, что в некоторых регионах предприниматели выступили против QR-кодов. Так, например, в Нижневартовске был открыт сбор подписей, чтобы отменить новую систему. против системы QR-кодов. По сообщению источника URA.RU, у основной части торговых точек после введения системы идентификации прививочных сертификатов выручка упала на 50%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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