08 декабря 2021

Володин: в здание Госдумы входить без QR-кода запрещено

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Государственная Дума РФ. Москва, госдума, государственная дума
В Госдуме ужесточили правила входа в здание Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Для того, чтобы войти в здание Государственной Думы понадобится QR-код. Об этом рассказал председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

«Мы говорим о том, что для депутатов QR-код обязателен, но что касается прохода в здание, так как все либо вакцинированы, либо переболели, для осуществления своей деятельности здесь непосредственно не нужно будет подтверждение», — слова депутата написаны на сайте Госдумы. При этом Володин отметил, что в здании нижней палаты парламента коллективный иммунитет депутатов составляет 94%, а работников Аппарата — 99%.

Он отметил, что отныне всем, кто пожелает войти в здание Госдумы, в обязательном порядке нужно будет предоставить QR-код. Те депутаты, у которых его нет, будут за свой счет сдавать ПЦР-тесты, чтобы принять участие в мероприятиях Госдумы.

В парламенте новые правила пропускной системы начали действовать этой осенью. Так, в ноябре приняли решение пропускать в Госдуму только одного помощника от каждого депутата. Из них могли работать в парламенте не более двух человек, остальные — в регионе, который предоставляет депутат.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для того, чтобы войти в здание Государственной Думы понадобится QR-код. Об этом рассказал председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин. «Мы говорим о том, что для депутатов QR-код обязателен, но что касается прохода в здание, так как все либо вакцинированы, либо переболели, для осуществления своей деятельности здесь непосредственно не нужно будет подтверждение», — слова депутата написаны на сайте Госдумы. При этом Володин отметил, что в здании нижней палаты парламента коллективный иммунитет депутатов составляет 94%, а работников Аппарата — 99%. Он отметил, что отныне всем, кто пожелает войти в здание Госдумы, в обязательном порядке нужно будет предоставить QR-код. Те депутаты, у которых его нет, будут за свой счет сдавать ПЦР-тесты, чтобы принять участие в мероприятиях Госдумы. В парламенте новые правила пропускной системы начали действовать этой осенью. Так, в ноябре приняли решение пропускать в Госдуму только одного помощника от каждого депутата. Из них могли работать в парламенте не более двух человек, остальные — в регионе, который предоставляет депутат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...