Володин: в здание Госдумы входить без QR-кода запрещено

08 декабря 2021 в 23:48 Размер текста - 17 +

В Госдуме ужесточили правила входа в здание Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Для того, чтобы войти в здание Государственной Думы понадобится QR-код. Об этом рассказал председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин. «Мы говорим о том, что для депутатов QR-код обязателен, но что касается прохода в здание, так как все либо вакцинированы, либо переболели, для осуществления своей деятельности здесь непосредственно не нужно будет подтверждение», — слова депутата написаны на сайте Госдумы. При этом Володин отметил, что в здании нижней палаты парламента коллективный иммунитет депутатов составляет 94%, а работников Аппарата — 99%. Он отметил, что отныне всем, кто пожелает войти в здание Госдумы, в обязательном порядке нужно будет предоставить QR-код. Те депутаты, у которых его нет, будут за свой счет сдавать ПЦР-тесты, чтобы принять участие в мероприятиях Госдумы. В парламенте новые правила пропускной системы начали действовать этой осенью. Так, в ноябре приняли решение пропускать в Госдуму только одного помощника от каждого депутата. Из них могли работать в парламенте не более двух человек, остальные — в регионе, который предоставляет депутат. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для того, чтобы войти в здание Государственной Думы понадобится QR-код. Об этом рассказал председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин. «Мы говорим о том, что для депутатов QR-код обязателен, но что касается прохода в здание, так как все либо вакцинированы, либо переболели, для осуществления своей деятельности здесь непосредственно не нужно будет подтверждение», — слова депутата написаны на сайте Госдумы. При этом Володин отметил, что в здании нижней палаты парламента коллективный иммунитет депутатов составляет 94%, а работников Аппарата — 99%. Он отметил, что отныне всем, кто пожелает войти в здание Госдумы, в обязательном порядке нужно будет предоставить QR-код. Те депутаты, у которых его нет, будут за свой счет сдавать ПЦР-тесты, чтобы принять участие в мероприятиях Госдумы. В парламенте новые правила пропускной системы начали действовать этой осенью. Так, в ноябре приняли решение пропускать в Госдуму только одного помощника от каждого депутата. Из них могли работать в парламенте не более двух человек, остальные — в регионе, который предоставляет депутат.