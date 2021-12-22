Хасбулатов объяснил тоску россиян по СССР

22 декабря 2021 в 17:19 Размер текста - 17 +

В СССР граждане ощущали абсолютную безопасность, считает Руслан Хасбулатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне тоскуют по СССР из-за чувства безопасности и стабильности, которое было в то время. Об этом заявил последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. «Советские люди, где бы ни жили, ощущали абсолютную безопасность от внешних и внутренних угроз. Была стабильность. Безопасность была в СССР за счет заключенных соглашений. Не нужно думать, что выгонят из квартиры, останешься без хлеба. Государство обеспечивало всех. Да, были бедные, но нищих и бродячих, как сейчас мы видим на каждом шагу в наших процветающих городах, не было», — сказал Хасбулатов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Ранее Хасбулатов заявил, что в развале СССР виноваты первый президент страны Михаил Горбачев, члены ГКЧП и те, кто подписал договор о разделении Союза. По слова Хасбулатова, Горбачев имел возможность сохранить в составе Советского Союза восемь-десять республик. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне тоскуют по СССР из-за чувства безопасности и стабильности, которое было в то время. Об этом заявил последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. «Советские люди, где бы ни жили, ощущали абсолютную безопасность от внешних и внутренних угроз. Была стабильность. Безопасность была в СССР за счет заключенных соглашений. Не нужно думать, что выгонят из квартиры, останешься без хлеба. Государство обеспечивало всех. Да, были бедные, но нищих и бродячих, как сейчас мы видим на каждом шагу в наших процветающих городах, не было», — сказал Хасбулатов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Ранее Хасбулатов заявил, что в развале СССР виноваты первый президент страны Михаил Горбачев, члены ГКЧП и те, кто подписал договор о разделении Союза. По слова Хасбулатова, Горбачев имел возможность сохранить в составе Советского Союза восемь-десять республик.