Хасбулатов объяснил тоску россиян по СССР

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Интервью с Русланом Хасбулатовым. Москва, хасбулатов руслан
В СССР граждане ощущали абсолютную безопасность, считает Руслан Хасбулатов Фото:

Россияне тоскуют по СССР из-за чувства безопасности и стабильности, которое было в то время. Об этом заявил последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.

«Советские люди, где бы ни жили, ощущали абсолютную безопасность от внешних и внутренних угроз. Была стабильность. Безопасность была в СССР за счет заключенных соглашений. Не нужно думать, что выгонят из квартиры, останешься без хлеба. Государство обеспечивало всех. Да, были бедные, но нищих и бродячих, как сейчас мы видим на каждом шагу в наших процветающих городах, не было», — сказал Хасбулатов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Хасбулатов заявил, что в развале СССР виноваты первый президент страны Михаил Горбачев, члены ГКЧП и те, кто подписал договор о разделении Союза. По слова Хасбулатова, Горбачев имел возможность сохранить в составе Советского Союза восемь-десять республик.

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Россияне тоскуют по СССР из-за чувства безопасности и стабильности, которое было в то время. Об этом заявил последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. «Советские люди, где бы ни жили, ощущали абсолютную безопасность от внешних и внутренних угроз. Была стабильность. Безопасность была в СССР за счет заключенных соглашений. Не нужно думать, что выгонят из квартиры, останешься без хлеба. Государство обеспечивало всех. Да, были бедные, но нищих и бродячих, как сейчас мы видим на каждом шагу в наших процветающих городах, не было», — сказал Хасбулатов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Ранее Хасбулатов заявил, что в развале СССР виноваты первый президент страны Михаил Горбачев, члены ГКЧП и те, кто подписал договор о разделении Союза. По слова Хасбулатова, Горбачев имел возможность сохранить в составе Советского Союза восемь-десять республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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