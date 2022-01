The Sunday Times: «Газпром» заработал миллионы на скачках цен

02 января 2022 в 08:26 Размер текста - 17 +

Чистая прибыль лондонских трейдеров «Газпрома» превысила 500 миллионов фунтов стерлингов в 2020 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лондонское международное подразделение компании «Газпром» Gazprom Marketing & Trading Ltd заработала более полумиллиарда фунтов стерлингов на скачках цен на газ. По данным The Sunday Times, в 2020 году оно перечислило головному офису дивиденды в размере 179 миллионов фунтов стерлингов. Издание предполагает, что прибыль Gazprom Marketing & Trading Ltd за 2021 год станет рекордной на фоне стремительного роста цен на газ. «Превосходные дивиденды в размере 179 миллионов фунтов стерлингов выросли по сравнению с 100 миллионами фунтов стерлингов, выплаченными в 2019 году лондонской компанией ее непосредственной материнской компании Gazprom Germania, расположенной в Берлине. В то время как прибыль до налогообложения несколько снизилась в 2020 году до 271 миллиона фунтов стерлингов, чистая торговая прибыль выросла до 558 миллионов фунтов стерлингов», — сообщает The Sunday Times со ссылкой на отчеты лондонского подразделения «Газпрома», направленным в Регистрационную палату. Подразделение зарабатывает на динамике цен на газ и электроэнергию. В отчете Gazprom Marketing & Trading Ltd указывает, что у предприятий по торговле этими ресурсами есть хорошие условия, чтобы «воспользоваться крайне нестабильными рыночными условиями» в 2020 году. Издание полагает, что эти документы «намекают на рекордный 2021 год», когда мировые цены на газ преодолела исторический максимум. Так, 21 декабря 2021 года стоимость топлива в Европе, по данным голландского хаба TTF, превысила отметку в 2 000 долларов за тысячу кубометров. Сутки цена на газ скакнула почти на 300 долларов — днем ранее она составила 1 740 долларов за тысячу кубометров. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Газпрома». На момент публикации ответ не был получен. Цена на топливо в Европе выросла на фоне приостановки поставок по трубопроводу «Ямал — Европа». «Газпром» отказался бронировать новые мощности прокачки. Reuters со ссылкой на Gascade сообщало, что поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали в десять раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лондонское международное подразделение компании «Газпром» Gazprom Marketing & Trading Ltd заработала более полумиллиарда фунтов стерлингов на скачках цен на газ. По данным The Sunday Times, в 2020 году оно перечислило головному офису дивиденды в размере 179 миллионов фунтов стерлингов. Издание предполагает, что прибыль Gazprom Marketing & Trading Ltd за 2021 год станет рекордной на фоне стремительного роста цен на газ. «Превосходные дивиденды в размере 179 миллионов фунтов стерлингов выросли по сравнению с 100 миллионами фунтов стерлингов, выплаченными в 2019 году лондонской компанией ее непосредственной материнской компании Gazprom Germania, расположенной в Берлине. В то время как прибыль до налогообложения несколько снизилась в 2020 году до 271 миллиона фунтов стерлингов, чистая торговая прибыль выросла до 558 миллионов фунтов стерлингов», — сообщает The Sunday Times со ссылкой на отчеты лондонского подразделения «Газпрома», направленным в Регистрационную палату. Подразделение зарабатывает на динамике цен на газ и электроэнергию. В отчете Gazprom Marketing & Trading Ltd указывает, что у предприятий по торговле этими ресурсами есть хорошие условия, чтобы «воспользоваться крайне нестабильными рыночными условиями» в 2020 году. Издание полагает, что эти документы «намекают на рекордный 2021 год», когда мировые цены на газ преодолела исторический максимум. Так, 21 декабря 2021 года стоимость топлива в Европе, по данным голландского хаба TTF, превысила отметку в 2 000 долларов за тысячу кубометров. Сутки цена на газ скакнула почти на 300 долларов — днем ранее она составила 1 740 долларов за тысячу кубометров. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Газпрома». На момент публикации ответ не был получен. Цена на топливо в Европе выросла на фоне приостановки поставок по трубопроводу «Ямал — Европа». «Газпром» отказался бронировать новые мощности прокачки. Reuters со ссылкой на Gascade сообщало, что поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали в десять раз.