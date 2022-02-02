Россия сделает шаг для начала нового этапа отношений с Западом

02 февраля 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

В Москве пройдет круглый стол по вопросам изменения климата Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российское Коммуникационное агентство «Главный Советник» совместно с Ассоциацией менеджеров России организует проведение специального круглого стола, который будет посвящен климатической повестке. Работа круглого стола позволит пересмотреть отношения России и Запада за счет влияния РФ на борьбу с изменением климата. «На круглом столе будет представлена исследовательская работа „Инстратком“, целью которой является выявление основных трендов и потенциалов мировой климатической повестки в 2022 году. Работа круглого стола позволит „Инстратком“ дополнить свое исследование выявлением и ранжированием решений, которые смогут влиять на климатическую повестку в России и даже мире. Это станет началом нового этапа отношений России и Запада», — сообщили URA.RU в пресс-службе Ассоциации менеджеров России. Отмечается, что круглый стол станет первым из множества запланированных мероприятий по вопросам климата. В рамках круглого стола будут обсуждать не только вопросы экологии, но и вопросы технологических, экономических, социальных, и коммуникационных решений проблемы глобального изменения климата. В мероприятии примут участие Минприроды РФ и крупнейшие отечественные энергетические компании. Среди них, «Норильский Никель», «Лукойл» и «РУСАЛ». Также в круглом столе будут участвовать представители крупнейших банков и фондов. Ранее по поручению президента России Владимира Путина в РФ был открыт первый карбоновый полигон, который контролирует выбросы парниковых газов в атмосферу. Открытие полигона призвано помочь России в переговорах с лидерами Европейского союза. Эксперты отмечают, что тема экологии — одна из немногих тем, которые объединяют Россию и Запад. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российское Коммуникационное агентство «Главный Советник» совместно с Ассоциацией менеджеров России организует проведение специального круглого стола, который будет посвящен климатической повестке. Работа круглого стола позволит пересмотреть отношения России и Запада за счет влияния РФ на борьбу с изменением климата. «На круглом столе будет представлена исследовательская работа „Инстратком“, целью которой является выявление основных трендов и потенциалов мировой климатической повестки в 2022 году. Работа круглого стола позволит „Инстратком“ дополнить свое исследование выявлением и ранжированием решений, которые смогут влиять на климатическую повестку в России и даже мире. Это станет началом нового этапа отношений России и Запада», — сообщили URA.RU в пресс-службе Ассоциации менеджеров России. Отмечается, что круглый стол станет первым из множества запланированных мероприятий по вопросам климата. В рамках круглого стола будут обсуждать не только вопросы экологии, но и вопросы технологических, экономических, социальных, и коммуникационных решений проблемы глобального изменения климата. В мероприятии примут участие Минприроды РФ и крупнейшие отечественные энергетические компании. Среди них, «Норильский Никель», «Лукойл» и «РУСАЛ». Также в круглом столе будут участвовать представители крупнейших банков и фондов. Ранее по поручению президента России Владимира Путина в РФ был открыт первый карбоновый полигон, который контролирует выбросы парниковых газов в атмосферу. Открытие полигона призвано помочь России в переговорах с лидерами Европейского союза. Эксперты отмечают, что тема экологии — одна из немногих тем, которые объединяют Россию и Запад.