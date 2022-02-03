Мировые цены на продукты впервые за 10 лет побили рекорд

Цены на мясную продукцию выросли по всему миру Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Индекс продовольственных цен по всему миру по итогам января 2022 года составил рекордные 135,7 пункта. Это больше, чем за 10 последних лет. Прошлый рекорд индекса продовольственных цен был в 2011 году — тогда он составлял 131,9.

«Среднее значение индекса продовольственных цен в январе 2022 года составило 135,7 пункта, что на 1,5 пункта (1,1%) выше уровня декабря 2021 года. Рост ИПЦФ в январе был обусловлен повышением подиндексов цен на растительные масла и молочную продукцию, которое частично компенсировалось снижением цен на сахар, зафиксированным второй месяц подряд», — говорится на официальном сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций. Основной задачей организации является борьба с голодом.

Индекс продовольственных цен включает в себя пять позиций. Это цены на мясо, молочные, зерновые продукты, растительные масла и сахар. В начале 2021 года индекс был равен 113,5 пункта.

Ранее Минэкономразвития опубликовал отчет, согласно которому инфляция в России выросла до 8,82%. При этом цены на продукты питания увеличились на 0,31%, сообщает телеканал 360. Это произошло за счет удорожания плодоовощной продукции (1,14%) и других продуктов питания (0,19%). Сообщалось также, что в феврале этого года россиян ждет ощутимый рост цен на питьевую продукцию — газированную воду, соки. Подорожание составит до 25%, пишут «Дни.ру».

Индекс цен на продовольствие бьет рекорды Официальный сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций

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