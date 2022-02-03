Мировые цены на продукты впервые за 10 лет побили рекорд

Индекс продовольственных цен по всему миру по итогам января 2022 года составил рекордные 135,7 пункта. Это больше, чем за 10 последних лет. Прошлый рекорд индекса продовольственных цен был в 2011 году — тогда он составлял 131,9.
«Среднее значение индекса продовольственных цен в январе 2022 года составило 135,7 пункта, что на 1,5 пункта (1,1%) выше уровня декабря 2021 года. Рост ИПЦФ в январе был обусловлен повышением подиндексов цен на растительные масла и молочную продукцию, которое частично компенсировалось снижением цен на сахар, зафиксированным второй месяц подряд», — говорится на официальном сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций. Основной задачей организации является борьба с голодом.
Индекс продовольственных цен включает в себя пять позиций. Это цены на мясо, молочные, зерновые продукты, растительные масла и сахар. В начале 2021 года индекс был равен 113,5 пункта.
Ранее Минэкономразвития опубликовал отчет, согласно которому инфляция в России выросла до 8,82%. При этом цены на продукты питания увеличились на 0,31%, сообщает телеканал 360. Это произошло за счет удорожания плодоовощной продукции (1,14%) и других продуктов питания (0,19%). Сообщалось также, что в феврале этого года россиян ждет ощутимый рост цен на питьевую продукцию — газированную воду, соки. Подорожание составит до 25%, пишут «Дни.ру».
Индекс цен на продовольствие бьет рекорды
Официальный сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций
Индекс продовольственных цен по всему миру по итогам января 2022 года составил рекордные 135,7 пункта. Это больше, чем за 10 последних лет. Прошлый рекорд индекса продовольственных цен был в 2011 году — тогда он составлял 131,9. «Среднее значение индекса продовольственных цен в январе 2022 года составило 135,7 пункта, что на 1,5 пункта (1,1%) выше уровня декабря 2021 года. Рост ИПЦФ в январе был обусловлен повышением подиндексов цен на растительные масла и молочную продукцию, которое частично компенсировалось снижением цен на сахар, зафиксированным второй месяц подряд», — говорится на официальном сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций. Основной задачей организации является борьба с голодом. Индекс продовольственных цен включает в себя пять позиций. Это цены на мясо, молочные, зерновые продукты, растительные масла и сахар. В начале 2021 года индекс был равен 113,5 пункта. Ранее Минэкономразвития опубликовал отчет, согласно которому инфляция в России выросла до 8,82%. При этом цены на продукты питания увеличились на 0,31%, сообщает телеканал 360. Это произошло за счет удорожания плодоовощной продукции (1,14%) и других продуктов питания (0,19%). Сообщалось также, что в феврале этого года россиян ждет ощутимый рост цен на питьевую продукцию — газированную воду, соки. Подорожание составит до 25%, пишут «Дни.ру».