Ветераны обратились к Путину из-за приближения НАТО к границам РФ

11 февраля 2022 в 21:56 Размер текста - 17 +

Ветераны призывают объединиться и встать на защиту России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Представители ведущих ветеранских организаций России поддержали инициативы президента РФ Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности страны на фоне кризиса отношений с НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении председателей организаций. Документ размещен на сайте Московского городского совета ветеранов и других ветеранских объединений. «Считаем полностью обоснованными требования России к коллективному Западу о необходимости юридического закрепления договоренностей о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу РФ, на территории любых соседних с ней стран, входящих или не входящих в Североатлантический альянс», — говорится в сообщении. По мнению ветеранов, Украина является «марионеткой» в руках Запада. А стремление НАТО «насильно втянуть» ее в альянс может способствовать краху европейской безопасности и отношений между РФ, Украиной и Беларусью: «Стремление североатлантического альянса насильно втянуть Украину с помощью марионеточного киевского режима в состав НАТО является критической чертой для коренных интересов европейской безопасности, но, прежде всего, для многовекового союза братских народов Белоруссии, России и Украины». Председатели ведущих ветеранских организаций России призвали «всех ветеранов Вооруженных Сил, правоохранительных органов, участников боевых действий» сплотиться ради «будущего Отчизны». «Российский офицерский корпус действующего состава, в запасе и в отставке, во все времена являлся и будет всегда становым хребтом нашего великого Отечества», — подчеркнули ветераны. Заявление подписали председатель Совета ОООВ ВС РФ, генерал армии Виктор Ермаков, председатель общественной организации «Российский союз офицеров запаса» Энрико Тодуа, председатель Совета Московского комитета вестернов войны Иван Слухай, президент международной общественной организации бывших военнослужащих «Марс-Меркурий» Сергей Бирюков, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев, председатель совета Всероссийской общественной организации ветеранов войны Владимир Епифанов. А также зампред московского городского Совета ветеранов войны Расим Акчурин и председатель московской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Петр Петров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Представители ведущих ветеранских организаций России поддержали инициативы президента РФ Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности страны на фоне кризиса отношений с НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении председателей организаций. Документ размещен на сайте Московского городского совета ветеранов и других ветеранских объединений. «Считаем полностью обоснованными требования России к коллективному Западу о необходимости юридического закрепления договоренностей о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу РФ, на территории любых соседних с ней стран, входящих или не входящих в Североатлантический альянс», — говорится в сообщении. По мнению ветеранов, Украина является «марионеткой» в руках Запада. А стремление НАТО «насильно втянуть» ее в альянс может способствовать краху европейской безопасности и отношений между РФ, Украиной и Беларусью: «Стремление североатлантического альянса насильно втянуть Украину с помощью марионеточного киевского режима в состав НАТО является критической чертой для коренных интересов европейской безопасности, но, прежде всего, для многовекового союза братских народов Белоруссии, России и Украины». Председатели ведущих ветеранских организаций России призвали «всех ветеранов Вооруженных Сил, правоохранительных органов, участников боевых действий» сплотиться ради «будущего Отчизны». «Российский офицерский корпус действующего состава, в запасе и в отставке, во все времена являлся и будет всегда становым хребтом нашего великого Отечества», — подчеркнули ветераны. Заявление подписали председатель Совета ОООВ ВС РФ, генерал армии Виктор Ермаков, председатель общественной организации «Российский союз офицеров запаса» Энрико Тодуа, председатель Совета Московского комитета вестернов войны Иван Слухай, президент международной общественной организации бывших военнослужащих «Марс-Меркурий» Сергей Бирюков, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев, председатель совета Всероссийской общественной организации ветеранов войны Владимир Епифанов. А также зампред московского городского Совета ветеранов войны Расим Акчурин и председатель московской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Петр Петров.