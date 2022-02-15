Лавров высмеял «непонятливого» польского журналиста

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров несколько раз повторил, что Россия не собирается «нападать» на Украину Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высмеял польских журналистов, которые несколько раз спросили его о «вторжении России на Украину». В ходе совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневым Рау он не один раз подчеркнул, что Москва не собирается «нападать» на Киев.

Главе МИД РФ несколько раз задали вопрос о предполагаемом «вторжении» России на Украину. Лавров заверил польских журналистов, что этого не произойдет. Слова иностранных СМИ и политиков он назвал спекуляциями и информационным терроризмом. После один из польских корреспондентов вновь спросил: «То есть вторжения не будет?»

«Непонятливый в общем у вас журналист какой-то», — посмеялся Сергей Лавров в ходе выступления. Пресс-конференция транслировалась на сайте ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден предупредил союзников по НАТО, что Россия «нападет» на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Байдена беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности, передает «Взгляд». Позднее британский таблоид The Sun сообщил, что Россия «начнет вторжение» в четыре часа ночи по московскому времени. Таблоид ожидает, что в наступлении будут задействованы 200 000 военнослужащих РФ, сообщает телеканал 360.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высмеял польских журналистов, которые несколько раз спросили его о «вторжении России на Украину». В ходе совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневым Рау он не один раз подчеркнул, что Москва не собирается «нападать» на Киев. Главе МИД РФ несколько раз задали вопрос о предполагаемом «вторжении» России на Украину. Лавров заверил польских журналистов, что этого не произойдет. Слова иностранных СМИ и политиков он назвал спекуляциями и информационным терроризмом. После один из польских корреспондентов вновь спросил: «То есть вторжения не будет?» «Непонятливый в общем у вас журналист какой-то», — посмеялся Сергей Лавров в ходе выступления. Пресс-конференция транслировалась на сайте ТАСС. Ранее президент США Джо Байден предупредил союзников по НАТО, что Россия «нападет» на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Байдена беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности, передает «Взгляд». Позднее британский таблоид The Sun сообщил, что Россия «начнет вторжение» в четыре часа ночи по московскому времени. Таблоид ожидает, что в наступлении будут задействованы 200 000 военнослужащих РФ, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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