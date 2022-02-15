Лавров высмеял «непонятливого» польского журналиста

15 февраля 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров несколько раз повторил, что Россия не собирается «нападать» на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высмеял польских журналистов, которые несколько раз спросили его о «вторжении России на Украину». В ходе совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневым Рау он не один раз подчеркнул, что Москва не собирается «нападать» на Киев. Главе МИД РФ несколько раз задали вопрос о предполагаемом «вторжении» России на Украину. Лавров заверил польских журналистов, что этого не произойдет. Слова иностранных СМИ и политиков он назвал спекуляциями и информационным терроризмом. После один из польских корреспондентов вновь спросил: «То есть вторжения не будет?» «Непонятливый в общем у вас журналист какой-то», — посмеялся Сергей Лавров в ходе выступления. Пресс-конференция транслировалась на сайте ТАСС. Ранее президент США Джо Байден предупредил союзников по НАТО, что Россия «нападет» на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Байдена беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности, передает «Взгляд». Позднее британский таблоид The Sun сообщил, что Россия «начнет вторжение» в четыре часа ночи по московскому времени. Таблоид ожидает, что в наступлении будут задействованы 200 000 военнослужащих РФ, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высмеял польских журналистов, которые несколько раз спросили его о «вторжении России на Украину». В ходе совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневым Рау он не один раз подчеркнул, что Москва не собирается «нападать» на Киев. Главе МИД РФ несколько раз задали вопрос о предполагаемом «вторжении» России на Украину. Лавров заверил польских журналистов, что этого не произойдет. Слова иностранных СМИ и политиков он назвал спекуляциями и информационным терроризмом. После один из польских корреспондентов вновь спросил: «То есть вторжения не будет?» «Непонятливый в общем у вас журналист какой-то», — посмеялся Сергей Лавров в ходе выступления. Пресс-конференция транслировалась на сайте ТАСС. Ранее президент США Джо Байден предупредил союзников по НАТО, что Россия «нападет» на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Байдена беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности, передает «Взгляд». Позднее британский таблоид The Sun сообщил, что Россия «начнет вторжение» в четыре часа ночи по московскому времени. Таблоид ожидает, что в наступлении будут задействованы 200 000 военнослужащих РФ, сообщает телеканал 360.