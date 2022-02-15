В Европе раскрыли обман США на тему «вторжения» России на Украину

16 февраля 2022 в 09:21 Размер текста - 17 +

Прогнозы американских СМИ о нападении РФ не сбылись Фото: Минобороны России новость из сюжета Война на Украине Информация США о том, что Россия собирается напасть на Украину 15 или 16 февраля, оказалась ложной. Об этом заявил немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Крах. «Россия сейчас отводит войска, как и было объявлено… Теперь понятно, что многочисленные заявления о том, что Россия вот-вот нападет, даже с упоминанием вторника или среды, 16 февраля, в качестве дня „Д“, были абсолютно фальшивыми новостями, распространяемыми CNN и американскими СМИ и транслируемыми без вопросов или верификации в европейских СМИ», — цитируют РИА «Новости» Максимилиана Краха. По его словам, реальная опасность таится в возможности нападения Украины на Донбасс. Интеграция Украины в НАТО и возобновление военных действий в Донбассе являются сценариями начала конфликта с Россией, считает Крах. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Россия собирается напасть на Украину 16 февраля. Издание Bloomberg сообщало о планах начала вторжения 15 февраля. Газета The Sun опубликовала точное время и сообщила, что война начнется в три часа ночи по украинскому времени, сообщает деловое издание «Взгляд». Позже издание изменило информацию и сообщило, что президент РФ Владимир Путин заставляет Запад гадать о своих планах. Также газета обратила внимание, что вооруженные силы остаются на границе Украины и в Белоруссии. Минобороны РФ сообщило о начале вывода войск с места учений в Белоруссии. Совместные учения двух стран продлятся до 20 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Информация США о том, что Россия собирается напасть на Украину 15 или 16 февраля, оказалась ложной. Об этом заявил немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Крах. «Россия сейчас отводит войска, как и было объявлено… Теперь понятно, что многочисленные заявления о том, что Россия вот-вот нападет, даже с упоминанием вторника или среды, 16 февраля, в качестве дня „Д“, были абсолютно фальшивыми новостями, распространяемыми CNN и американскими СМИ и транслируемыми без вопросов или верификации в европейских СМИ», — цитируют РИА «Новости» Максимилиана Краха. По его словам, реальная опасность таится в возможности нападения Украины на Донбасс. Интеграция Украины в НАТО и возобновление военных действий в Донбассе являются сценариями начала конфликта с Россией, считает Крах. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Россия собирается напасть на Украину 16 февраля. Издание Bloomberg сообщало о планах начала вторжения 15 февраля. Газета The Sun опубликовала точное время и сообщила, что война начнется в три часа ночи по украинскому времени, сообщает деловое издание «Взгляд». Позже издание изменило информацию и сообщило, что президент РФ Владимир Путин заставляет Запад гадать о своих планах. Также газета обратила внимание, что вооруженные силы остаются на границе Украины и в Белоруссии. Минобороны РФ сообщило о начале вывода войск с места учений в Белоруссии. Совместные учения двух стран продлятся до 20 февраля.