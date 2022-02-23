В соцсетях порадовались санкциям в отношении депутатов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Пользователи соцсетей Twitter, Instagram и «Вконтакте», а также мессенджера Telegram отреагировали на информацию о введении санкций в отношении России из-за признания ей Донецкой и Луганской народных республик. В комментариях порадовались заявлению, что депутаты Госдумы не смогут покупать бриллианты в Антверпене. Некоторые выразили надежду на курс импортозамещения.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР. В ответ страны Евросоюза решили расширить пакет санкций и ввести новые ограничения в отношении 27 физических и юридических лиц, рассказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Великобритании заявили о санкциях против пяти российских банков, в их числе «Промсвязьбанк», «Генбанк», «Черноморский банк развития и реконструкции», «Индустриальный сберегательный банка» и банк «Россия». Япония также приняла решение о вводе ограничений. Будет остановлена выдача виз представителям республик, предусмотрена заморозка капиталов, запрет экспортно-импортных отношений с территориями, размещение и операции по новому суверенному долгу правительства РФ в Японии. Борелль написал в своем Twitter, что депутаты Госдумы не смогут больше ездить на шопинг в Милан, отдыхать в Сен-Тропе и приобретать бриллианты Антверпене. Позже он удалил этот пост.

В соцсетях позитивно отнеслись к санкциям Скриншот Instagram

… другие комментаторы заявили, что в России есть импортозамещение Скриншот Instagram

В соцсетях не испугались санкций Скриншот Twitter

… другие поддержали это мнение Скриншот Twitter

… некоторые комментаторы считают, что Россия примет ответные меры Скриншот «ВКонтакте»

Россияне не понимают, какой ущерб им принесут санкции Скриншот «ВКонтакте»

Комментаторы обрадовались информации, что депутаты не смогут ездить в Милан на шопинг Скриншот Telegram

В соцсетях заявили, что у депутатов, которых коснутся санкции, есть альтернатива Скриншот Telegram

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