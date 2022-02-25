Кремль: отмена рейсов связана с безопасностью пассажиров

25 февраля 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

При отмене авиарейсов на первое место ставится вопрос безопасности пассажиров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, всеми возникающими вопросами занимается Минтранс. «Темой занимается Минтранс. Сутки ведется работа, принимаются все меры. Но во главу угла ставится вопрос безопасности пассажиров. Вынужденные меры по отмене полетов связаны с этим. А возникающие проблемы урегулируются нашими транспортниками», — сказал Песков ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Пресс-секретарь также добавил, что вопрос компенсации пассажирам пока не рассматривается. Ранее сообщалось, что аэропорты в Анапе, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи перестали принимать на посадку пассажирские самолеты. Рейсы были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах, сообщили в пресс-службе аэропорта в Ростове-на-Дону. Позднее стало известно, что Росавиация закрыла аэропорты в Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянке, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе из-за осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине. Об отмене рейсов «Уральских авиалиний» в Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь пресс-служба авиакомпании сообщила 24 февраля. По данным воздушного ведомства, ограничения будут длиться до 2 марта.