Препарат из РФ доказал эффективность против COVID и ОРВИ у детей

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Клинический институт репродуктивной медицины в Ельцин Центре. Екатеринбург, лаборатория, эко, микроскоп, исследование, репродуктивная медицина
Препарат на основе азоксимера бромида является не имеющей аналогов российской разработкой Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Москве проходит XIX Съезд педиатров России. Мероприятие поддержали Международная (IPA) и Европейская (EPA/UNESPA) педиатрические ассоциации, а также Американская академия педиатрии (AAP). В программу съезда включено большое количество докладов как российских, так и иностранных ученых в различных специализациях.

В частности педиатры и исследователи обсудили возросшую угрозу заболевания COVID-19 у детей, а также меры поддержки детского иммунитета в условиях высокой вирусной нагрузки. Так, профессор КемГМУ, доктор медицинских наук Вера Вавилова представила результаты исследования эффективности азоксимера бромида (действующее вещество уникального российского препарата «Полиоксидоний»). В исследовании приняли участие 899 детей в период последнего осенне-зимнего обострения заболеваемости ОРВИ, Гриппа и COVID-19.

Профессор отметила, что полученные данные позволяют сделать вывод, что «Полиоксидоний» доказал эффективность в профилактике ОРВИ и COVID-19 у детей. Дети, принимавшие препарат в течение 3 месяцев, заболевали ОРВИ и COVID-19 в 5 и 13 раз реже (соответственно), чем дети из контрольной группы. Это вселяет нам еще большую уверенность в защите иммунитета наших детей.

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В Москве проходит XIX Съезд педиатров России. Мероприятие поддержали Международная (IPA) и Европейская (EPA/UNESPA) педиатрические ассоциации, а также Американская академия педиатрии (AAP). В программу съезда включено большое количество докладов как российских, так и иностранных ученых в различных специализациях. В частности педиатры и исследователи обсудили возросшую угрозу заболевания COVID-19 у детей, а также меры поддержки детского иммунитета в условиях высокой вирусной нагрузки. Так, профессор КемГМУ, доктор медицинских наук Вера Вавилова представила результаты исследования эффективности азоксимера бромида (действующее вещество уникального российского препарата «Полиоксидоний»). В исследовании приняли участие 899 детей в период последнего осенне-зимнего обострения заболеваемости ОРВИ, Гриппа и COVID-19. Профессор отметила, что полученные данные позволяют сделать вывод, что «Полиоксидоний» доказал эффективность в профилактике ОРВИ и COVID-19 у детей. Дети, принимавшие препарат в течение 3 месяцев, заболевали ОРВИ и COVID-19 в 5 и 13 раз реже (соответственно), чем дети из контрольной группы. Это вселяет нам еще большую уверенность в защите иммунитета наших детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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