Препарат из РФ доказал эффективность против COVID и ОРВИ у детей

06 марта 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

Препарат на основе азоксимера бромида является не имеющей аналогов российской разработкой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Москве проходит XIX Съезд педиатров России. Мероприятие поддержали Международная (IPA) и Европейская (EPA/UNESPA) педиатрические ассоциации, а также Американская академия педиатрии (AAP). В программу съезда включено большое количество докладов как российских, так и иностранных ученых в различных специализациях. В частности педиатры и исследователи обсудили возросшую угрозу заболевания COVID-19 у детей, а также меры поддержки детского иммунитета в условиях высокой вирусной нагрузки. Так, профессор КемГМУ, доктор медицинских наук Вера Вавилова представила результаты исследования эффективности азоксимера бромида (действующее вещество уникального российского препарата «Полиоксидоний»). В исследовании приняли участие 899 детей в период последнего осенне-зимнего обострения заболеваемости ОРВИ, Гриппа и COVID-19. Профессор отметила, что полученные данные позволяют сделать вывод, что «Полиоксидоний» доказал эффективность в профилактике ОРВИ и COVID-19 у детей. Дети, принимавшие препарат в течение 3 месяцев, заболевали ОРВИ и COVID-19 в 5 и 13 раз реже (соответственно), чем дети из контрольной группы. Это вселяет нам еще большую уверенность в защите иммунитета наших детей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве проходит XIX Съезд педиатров России. Мероприятие поддержали Международная (IPA) и Европейская (EPA/UNESPA) педиатрические ассоциации, а также Американская академия педиатрии (AAP). В программу съезда включено большое количество докладов как российских, так и иностранных ученых в различных специализациях. В частности педиатры и исследователи обсудили возросшую угрозу заболевания COVID-19 у детей, а также меры поддержки детского иммунитета в условиях высокой вирусной нагрузки. Так, профессор КемГМУ, доктор медицинских наук Вера Вавилова представила результаты исследования эффективности азоксимера бромида (действующее вещество уникального российского препарата «Полиоксидоний»). В исследовании приняли участие 899 детей в период последнего осенне-зимнего обострения заболеваемости ОРВИ, Гриппа и COVID-19. Профессор отметила, что полученные данные позволяют сделать вывод, что «Полиоксидоний» доказал эффективность в профилактике ОРВИ и COVID-19 у детей. Дети, принимавшие препарат в течение 3 месяцев, заболевали ОРВИ и COVID-19 в 5 и 13 раз реже (соответственно), чем дети из контрольной группы. Это вселяет нам еще большую уверенность в защите иммунитета наших детей.