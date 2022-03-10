Turkish Airlines ввела ограничения на продажу билетов для россиян

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines изменила правила покупки билетов для россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). С 10 марта граждане РФ не могут купить билеты из Турции в третьи страны. Любые маршруты обязательно должны начинаться или заканчиваться в России. Кроме того, билет должен быть единым на все сегменты путешествия.
«Информируем вас о том, что с 10 марта 2022 года авиакомпания Turkish Airlines временно приостанавливает возможность осуществления продаж билетов с маршрутами за пределами РФ. В настоящее время оформление билетов возможно только с вылетом/прилетом из/в РФ», — передает АТОР сообщение Turkish Airlines. При этом должен быть выписан единый билет на все сегменты (например, Москва — Стамбул — Мале). Оформить билет без российского участка нельзя, пояснили в ассоциации.
В АТОРе подчеркнули, что турецкая авиакомпания не присоединяется к западным санкциям. Ограничения связаны с блокировкой российских карт системами Visa и Mastercard. Сообщается, что новые правила начнут действовать с 10 марта.
Ранее сообщалось, что международная платежная система Visa приостановили работу выпущенных в РФ карт за рубежом из-за спецоперации на Украине. Держатели карт в России с 10 марта смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться и делать переводы с карты на карту только внутри страны. В АТОРе назвали страны, в которых смогут отдохнуть россияне во время санкций. Сообщалось, что граждане РФ смогут провести отпуска на курортах, принимающих карты «Мир».
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines изменила правила покупки билетов для россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). С 10 марта граждане РФ не могут купить билеты из Турции в третьи страны. Любые маршруты обязательно должны начинаться или заканчиваться в России. Кроме того, билет должен быть единым на все сегменты путешествия. «Информируем вас о том, что с 10 марта 2022 года авиакомпания Turkish Airlines временно приостанавливает возможность осуществления продаж билетов с маршрутами за пределами РФ. В настоящее время оформление билетов возможно только с вылетом/прилетом из/в РФ», — передает АТОР сообщение Turkish Airlines. При этом должен быть выписан единый билет на все сегменты (например, Москва — Стамбул — Мале). Оформить билет без российского участка нельзя, пояснили в ассоциации. В АТОРе подчеркнули, что турецкая авиакомпания не присоединяется к западным санкциям. Ограничения связаны с блокировкой российских карт системами Visa и Mastercard. Сообщается, что новые правила начнут действовать с 10 марта. Ранее сообщалось, что международная платежная система Visa приостановили работу выпущенных в РФ карт за рубежом из-за спецоперации на Украине. Держатели карт в России с 10 марта смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться и делать переводы с карты на карту только внутри страны. В АТОРе назвали страны, в которых смогут отдохнуть россияне во время санкций. Сообщалось, что граждане РФ смогут провести отпуска на курортах, принимающих карты «Мир».