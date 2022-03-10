10 марта 2022

Turkish Airlines ввела ограничения на продажу билетов для россиян

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолеты, руслайн, rusline
Turkish Airlines изменила правила покупки билетов для россиян с 10 марта Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines изменила правила покупки билетов для россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). С 10 марта граждане РФ не могут купить билеты из Турции в третьи страны. Любые маршруты обязательно должны начинаться или заканчиваться в России. Кроме того, билет должен быть единым на все сегменты путешествия.

«Информируем вас о том, что с 10 марта 2022 года авиакомпания Turkish Airlines временно приостанавливает возможность осуществления продаж билетов с маршрутами за пределами РФ. В настоящее время оформление билетов возможно только с вылетом/прилетом из/в РФ», — передает АТОР сообщение Turkish Airlines. При этом должен быть выписан единый билет на все сегменты (например, Москва — Стамбул — Мале). Оформить билет без российского участка нельзя, пояснили в ассоциации.

В АТОРе подчеркнули, что турецкая авиакомпания не присоединяется к западным санкциям. Ограничения связаны с блокировкой российских карт системами Visa и Mastercard. Сообщается, что новые правила начнут действовать с 10 марта.

Ранее сообщалось, что международная платежная система Visa приостановили работу выпущенных в РФ карт за рубежом из-за спецоперации на Украине. Держатели карт в России с 10 марта смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться и делать переводы с карты на карту только внутри страны. В АТОРе назвали страны, в которых смогут отдохнуть россияне во время санкций. Сообщалось, что граждане РФ смогут провести отпуска на курортах, принимающих карты «Мир».

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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines изменила правила покупки билетов для россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). С 10 марта граждане РФ не могут купить билеты из Турции в третьи страны. Любые маршруты обязательно должны начинаться или заканчиваться в России. Кроме того, билет должен быть единым на все сегменты путешествия. «Информируем вас о том, что с 10 марта 2022 года авиакомпания Turkish Airlines временно приостанавливает возможность осуществления продаж билетов с маршрутами за пределами РФ. В настоящее время оформление билетов возможно только с вылетом/прилетом из/в РФ», — передает АТОР сообщение Turkish Airlines. При этом должен быть выписан единый билет на все сегменты (например, Москва — Стамбул — Мале). Оформить билет без российского участка нельзя, пояснили в ассоциации. В АТОРе подчеркнули, что турецкая авиакомпания не присоединяется к западным санкциям. Ограничения связаны с блокировкой российских карт системами Visa и Mastercard. Сообщается, что новые правила начнут действовать с 10 марта. Ранее сообщалось, что международная платежная система Visa приостановили работу выпущенных в РФ карт за рубежом из-за спецоперации на Украине. Держатели карт в России с 10 марта смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться и делать переводы с карты на карту только внутри страны. В АТОРе назвали страны, в которых смогут отдохнуть россияне во время санкций. Сообщалось, что граждане РФ смогут провести отпуска на курортах, принимающих карты «Мир».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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