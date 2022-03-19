Минтранс РФ: западные авиакомпании терпят убытки из-за санкций

Зарубежные авиакомпании еженедельно тратят дополнительно 37,5 млн долларов на облет России из-за вынужденного закрытия воздушного пространства над страной. Об этом заявили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.
«Дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более 37,5 млн долларов США еженедельно», — сообщается на сайте Минтранса. В ведомстве подчеркнули, что закрытие воздушного пространства РФ для ряда зарубежных перевозчиков — это вынужденная мера в ответ странам, ранее запретившим полеты и транзит для российских авиакомпаний.
Ранее российские авиавласти ввели ограничения на использование воздушного пространства России гражданскими воздушными судами зарубежных авиакомпаний. Эта мера стала ответом Евросоюзу на запрет полетов для российских перевозчиков. Ограничения начались после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Зарубежные авиакомпании еженедельно тратят дополнительно 37,5 млн долларов на облет России из-за вынужденного закрытия воздушного пространства над страной. Об этом заявили в пресс-службе Министерства транспорта РФ. «Дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более 37,5 млн долларов США еженедельно», — сообщается на сайте Минтранса. В ведомстве подчеркнули, что закрытие воздушного пространства РФ для ряда зарубежных перевозчиков — это вынужденная мера в ответ странам, ранее запретившим полеты и транзит для российских авиакомпаний. Ранее российские авиавласти ввели ограничения на использование воздушного пространства России гражданскими воздушными судами зарубежных авиакомпаний. Эта мера стала ответом Евросоюзу на запрет полетов для российских перевозчиков. Ограничения начались после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.