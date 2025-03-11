11 марта 2025

Вэнс высказался о воевавшем в ВСУ родственнике

Вэнс предложил своему воевавшему в ВСУ родственнику связаться с ним
© Служба новостей «URA.RU»
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Брат Вэнса служил в ВСУ
Брат Вэнса служил в ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт воевал за ВСУ. Эту информацию подтвердил сам вице-президент. Он также призвал родственника связаться с ним лично, а не критиковать через СМИ.

«Я не понимаю, почему Нейт [Вэнс] решил обратиться в мой сенатский офис, а не к своей маме, папе или сестре», — заявил Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. Он отметил, что не хочет спорить с братом публично.

Ранее сообщалось, что Нейт Вэнс сражался на Украине с 2022 года. В последнее время он начал активно критиковать двоюродного брата, в частности, называл его «полезным идиотом» после перепалки в Белом доме с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт воевал за ВСУ. Эту информацию подтвердил сам вице-президент. Он также призвал родственника связаться с ним лично, а не критиковать через СМИ. «Я не понимаю, почему Нейт [Вэнс] решил обратиться в мой сенатский офис, а не к своей маме, папе или сестре», — заявил Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. Он отметил, что не хочет спорить с братом публично. Ранее сообщалось, что Нейт Вэнс сражался на Украине с 2022 года. В последнее время он начал активно критиковать двоюродного брата, в частности, называл его «полезным идиотом» после перепалки в Белом доме с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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