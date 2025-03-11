Вэнс высказался о воевавшем в ВСУ родственнике

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт воевал за ВСУ. Эту информацию подтвердил сам вице-президент. Он также призвал родственника связаться с ним лично, а не критиковать через СМИ.
«Я не понимаю, почему Нейт [Вэнс] решил обратиться в мой сенатский офис, а не к своей маме, папе или сестре», — заявил Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. Он отметил, что не хочет спорить с братом публично.
Ранее сообщалось, что Нейт Вэнс сражался на Украине с 2022 года. В последнее время он начал активно критиковать двоюродного брата, в частности, называл его «полезным идиотом» после перепалки в Белом доме с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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