Bloomberg: банки ЕС терпят масштабные убытки после ухода из РФ

Европейские банки терпят миллиардные убытки после ухода из России. Об этом сообщило американское издание Bloomberg.
«На протяжении десятилетий глобальные финансовые фирмы охотно обслуживали российские фирмы, миллиардеров и правительство. Затем танки начали катиться в Украину. Citigroup Inc., [банк] который имеет тысячи сотрудников и миллиарды долларов активов в России, заявила, что сократит большую часть своего бизнеса в стране», — соответствующие данные приводит Bloomberg.
Такие банки как Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co и Deutsche Bank AG также потеряли место на российском рынке. Там отметили, что некоторые финансисты переехали в Дубай из-за потери клиентов.
Ранее, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ушедшие с российского рынка западные компании хотят вернуться в Россию, их сдерживает только страх перед своими правительствами. Экономист Владимир Миловидов считает, что ушедшие с российского рынка иностранные компании могут вернуться уже к лету. Крупные импортные компании начали покидать рынок России в связи с проведением спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года.
Европейские банки терпят миллиардные убытки после ухода из России. Об этом сообщило американское издание Bloomberg. «На протяжении десятилетий глобальные финансовые фирмы охотно обслуживали российские фирмы, миллиардеров и правительство. Затем танки начали катиться в Украину. Citigroup Inc., [банк] который имеет тысячи сотрудников и миллиарды долларов активов в России, заявила, что сократит большую часть своего бизнеса в стране», — соответствующие данные приводит Bloomberg. Такие банки как Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co и Deutsche Bank AG также потеряли место на российском рынке. Там отметили, что некоторые финансисты переехали в Дубай из-за потери клиентов. Ранее, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ушедшие с российского рынка западные компании хотят вернуться в Россию, их сдерживает только страх перед своими правительствами. Экономист Владимир Миловидов считает, что ушедшие с российского рынка иностранные компании могут вернуться уже к лету. Крупные импортные компании начали покидать рынок России в связи с проведением спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года.