23 марта 2022

Bloomberg: банки ЕС терпят масштабные убытки после ухода из РФ

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После ухода из России банки Европы терпят большие убытки Фото:
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Европейские банки терпят миллиардные убытки после ухода из России. Об этом сообщило американское издание Bloomberg.

«На протяжении десятилетий глобальные финансовые фирмы охотно обслуживали российские фирмы, миллиардеров и правительство. Затем танки начали катиться в Украину. Citigroup Inc., [банк] который имеет тысячи сотрудников и миллиарды долларов активов в России, заявила, что сократит большую часть своего бизнеса в стране», — соответствующие данные приводит Bloomberg.

Такие банки как Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co и Deutsche Bank AG также потеряли место на российском рынке. Там отметили, что некоторые финансисты переехали в Дубай из-за потери клиентов.

Ранее, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ушедшие с российского рынка западные компании хотят вернуться в Россию, их сдерживает только страх перед своими правительствами. Экономист Владимир Миловидов считает, что ушедшие с российского рынка иностранные компании могут вернуться уже к лету. Крупные импортные компании начали покидать рынок России в связи с проведением спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года.

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Европейские банки терпят миллиардные убытки после ухода из России. Об этом сообщило американское издание Bloomberg. «На протяжении десятилетий глобальные финансовые фирмы охотно обслуживали российские фирмы, миллиардеров и правительство. Затем танки начали катиться в Украину. Citigroup Inc., [банк] который имеет тысячи сотрудников и миллиарды долларов активов в России, заявила, что сократит большую часть своего бизнеса в стране», — соответствующие данные приводит Bloomberg. Такие банки как Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co и Deutsche Bank AG также потеряли место на российском рынке. Там отметили, что некоторые финансисты переехали в Дубай из-за потери клиентов. Ранее, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ушедшие с российского рынка западные компании хотят вернуться в Россию, их сдерживает только страх перед своими правительствами. Экономист Владимир Миловидов считает, что ушедшие с российского рынка иностранные компании могут вернуться уже к лету. Крупные импортные компании начали покидать рынок России в связи с проведением спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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