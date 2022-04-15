15 апреля 2022

Российским спасателям начнут выдавать огнестрельное оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, мчс
Российских спасателей внесли в список лиц, подлежащих государственной защите Фото:

Сотрудникам МЧС России начнут выдавать оружие для самообороны. Об этом говорится постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кабмин внес МЧС РФ в список министерств, которые могут выдавать оружие лицам, подлежащим государственной защите. В документе отмечается, что за выдачу оружия и боеприпасов назначаются ответственными начальники территориальных органов, спасательных воинских формирований МЧС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении правил выдачи разрешения на оружие. Также с 1 марта в РФ усложнили порядок прохождения медицинского освидетельствования для получения лицензии на огнестрельное оружие. МВД РФ предложило расширить полномочия полиции.

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Сотрудникам МЧС России начнут выдавать оружие для самообороны. Об этом говорится постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации. Кабмин внес МЧС РФ в список министерств, которые могут выдавать оружие лицам, подлежащим государственной защите. В документе отмечается, что за выдачу оружия и боеприпасов назначаются ответственными начальники территориальных органов, спасательных воинских формирований МЧС. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении правил выдачи разрешения на оружие. Также с 1 марта в РФ усложнили порядок прохождения медицинского освидетельствования для получения лицензии на огнестрельное оружие. МВД РФ предложило расширить полномочия полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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