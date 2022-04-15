Российским спасателям начнут выдавать огнестрельное оружие

Сотрудникам МЧС России начнут выдавать оружие для самообороны. Об этом говорится постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Кабмин внес МЧС РФ в список министерств, которые могут выдавать оружие лицам, подлежащим государственной защите. В документе отмечается, что за выдачу оружия и боеприпасов назначаются ответственными начальники территориальных органов, спасательных воинских формирований МЧС.
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Сотрудникам МЧС России начнут выдавать оружие для самообороны. Об этом говорится постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации. Кабмин внес МЧС РФ в список министерств, которые могут выдавать оружие лицам, подлежащим государственной защите. В документе отмечается, что за выдачу оружия и боеприпасов назначаются ответственными начальники территориальных органов, спасательных воинских формирований МЧС. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении правил выдачи разрешения на оружие. Также с 1 марта в РФ усложнили порядок прохождения медицинского освидетельствования для получения лицензии на огнестрельное оружие. МВД РФ предложило расширить полномочия полиции.