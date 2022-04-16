Финны отказали в медицинской помощи хоккеисту из России

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Российскому спортсмену требовалась операция Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Хирурги из Финляндии отказались оперировать российского игрока уфимского клуба «Толпар», выступающего в Молодежной хоккейной лиге. Такое заявление сделал гендиректор клуба КХЛ «Салават Юлаев» Ринат Баширов.

«Хоккеисту требовалась операция на коленях. Представители медицинского центра в устной форме заявили, что пациенты с российским паспортом больше не обслуживаются», — приводит информацию сайт «Подмосковье сегодня».

Имя игрока и название медицинского учреждения при этом не указываются. Ранее страны Евросоюза, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Глава государства показал, что западная русофобия объединила и жителей страны, и русских за пределами РФ.

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Хирурги из Финляндии отказались оперировать российского игрока уфимского клуба «Толпар», выступающего в Молодежной хоккейной лиге. Такое заявление сделал гендиректор клуба КХЛ «Салават Юлаев» Ринат Баширов. «Хоккеисту требовалась операция на коленях. Представители медицинского центра в устной форме заявили, что пациенты с российским паспортом больше не обслуживаются», — приводит информацию сайт «Подмосковье сегодня». Имя игрока и название медицинского учреждения при этом не указываются. Ранее страны Евросоюза, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Глава государства показал, что западная русофобия объединила и жителей страны, и русских за пределами РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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