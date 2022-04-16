Финны отказали в медицинской помощи хоккеисту из России

16 апреля 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Российскому спортсмену требовалась операция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Хирурги из Финляндии отказались оперировать российского игрока уфимского клуба «Толпар», выступающего в Молодежной хоккейной лиге. Такое заявление сделал гендиректор клуба КХЛ «Салават Юлаев» Ринат Баширов. «Хоккеисту требовалась операция на коленях. Представители медицинского центра в устной форме заявили, что пациенты с российским паспортом больше не обслуживаются», — приводит информацию сайт «Подмосковье сегодня». Имя игрока и название медицинского учреждения при этом не указываются. Ранее страны Евросоюза, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Глава государства показал, что западная русофобия объединила и жителей страны, и русских за пределами РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Хирурги из Финляндии отказались оперировать российского игрока уфимского клуба «Толпар», выступающего в Молодежной хоккейной лиге. Такое заявление сделал гендиректор клуба КХЛ «Салават Юлаев» Ринат Баширов. «Хоккеисту требовалась операция на коленях. Представители медицинского центра в устной форме заявили, что пациенты с российским паспортом больше не обслуживаются», — приводит информацию сайт «Подмосковье сегодня». Имя игрока и название медицинского учреждения при этом не указываются. Ранее страны Евросоюза, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Глава государства показал, что западная русофобия объединила и жителей страны, и русских за пределами РФ.