Экс-постпред Франции раскритиковал двойные стандарты Запада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший посол Франции в США и экс-постпред страны в ООН Жерар Аро обвинил западные страны в двойных стандартах из-за их лояльного отношения к скандальному вторжению США в Ирак в 2003 году. По мнению эксперта, Запад должен учитывать позиции других государств, осуждая действия России на Украине.

«Запад пытается поучать остальной мир, очень часто используя двойные стандарты. Я вполне уверен, что боевые действия на Украине не более скандальны, чем вторжение США в Ирак в 2003 году. Франция выступала против интервенции США, но это хороший пример того, что можно назвать двойными стандартами», — заявил Аро в интервью китайской газете Global Times.

Бывший дипломат также заострил внимание на том, что Китай, Индия и ЮАР не голосовали против России в Генассамблее ООН. По мнению эксперта, Запад должен учитывать позиции этих стран в своей «картине мира». Политик также отметил, что Китай, в отличие от США, ни разу не вторгался в другие страны в течение последних 30 лет.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации страны. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что основной ее целью является защита жителей Донбасса и освобождение территорий Луганской и Донецкой народных республик.

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