Кадыров пообещал идти за нацистами в Киев после Мариуполя

19 апреля 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров пообещал взять «Азовсталь» сегодня Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие освободят Мариуполь полностью за «сегодня-завтра», после чего начнут двигаться в Киев и Харьков. Соответствующее заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Сегодня мы добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью „Азовсталь“. В остальных населенных пунктах сами бегут укропы. Так что сегодня-завтра, недолго осталось шайтанам. После продолжим ловить их в Киеве, Харькове, где бы они ни были — за ними пойдем туда. Пусть наши недружественные государства закрывают границы, не пускают к себе этих шайтанов», — сказал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее Минобороны РФ предложило сложить оружие националистам и иностранным наемникам, которые находятся на территории «Азовстали». Сдавшимся боевикам пообещали сохранить жизнь. Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя. По словам Кадырова, Мариуполь освобожден на 98%. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российские военнослужащие освободят Мариуполь полностью за «сегодня-завтра», после чего начнут двигаться в Киев и Харьков. Соответствующее заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Сегодня мы добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью „Азовсталь“. В остальных населенных пунктах сами бегут укропы. Так что сегодня-завтра, недолго осталось шайтанам. После продолжим ловить их в Киеве, Харькове, где бы они ни были — за ними пойдем туда. Пусть наши недружественные государства закрывают границы, не пускают к себе этих шайтанов», — сказал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее Минобороны РФ предложило сложить оружие националистам и иностранным наемникам, которые находятся на территории «Азовстали». Сдавшимся боевикам пообещали сохранить жизнь. Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя. По словам Кадырова, Мариуполь освобожден на 98%. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера.