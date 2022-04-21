Депутату из ЯНАО прекратили полномочия в Тюменской облдуме

Депутат Михаил Пацевич погиб в Новом Уренгое 26 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы прекратили полномочия своего коллеги Михаила Пацевича, умершего 26 марта. Решение об это было принято 21 апреля на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. Пацевич представлял в облдуме ЯНАО.

«Прекратить досрочно полномочия депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Пацевича Михаила Сергеевича, избранного по одномандатному избирательному округу №2», — говорится в решении. Довыборы на вакантное место в парламенте пройдут 11 сентября.

Пацевич погиб, выпав из окна многоэтажного жилого дома в Новом Уренгое. Депутату было 33 года.