Депутату из ЯНАО прекратили полномочия в Тюменской облдуме

Депутат Михаил Пацевич погиб в Новом Уренгое 26 марта
Депутаты Тюменской областной думы прекратили полномочия своего коллеги Михаила Пацевича, умершего 26 марта. Решение об это было принято 21 апреля на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. Пацевич представлял в облдуме ЯНАО.
«Прекратить досрочно полномочия депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Пацевича Михаила Сергеевича, избранного по одномандатному избирательному округу №2», — говорится в решении. Довыборы на вакантное место в парламенте пройдут 11 сентября.
Пацевич погиб, выпав из окна многоэтажного жилого дома в Новом Уренгое. Депутату было 33 года.
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