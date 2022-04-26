NYT: США готовятся к многолетней борьбе за власть с Россией

США готовятся в долгой борьбе за власть и влияние с Россией, считает Дэвид Сангер Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заявление министра обороны США Ллойда Остина о намерении ослабить Россию говорит о подготовке Штатов к многолетней борьбе с РФ за власть. Такое мнение высказал корреспондент Белого дом Дэвид Сангер в статье для газеты The New York Times.

«Назвав американской целью ослабление российских вооруженных сил, г-н Остин и другие представители администрации Байдена стали более откровенно говорить о будущем, которое они видят: годы непрерывной борьбы за власть и влияние с Москвой. Это напоминает то, что делал президент Джон Ф. Кеннеди», — написал Сангер.

Ранее Ллойд Остин заявил, что США стремятся ослабить военную мощь России. По словам главы Пентагона, таким образом США хотят не допустить повторения специальной операции на Украине.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, направленное на защиту жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.

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