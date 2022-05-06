Из-за шторма перекрыли федеральную трассу между ХМАО и Тюменью

06 мая 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Движение ограничили из-за неблагоприятных погодных условий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за штормового ветра на участке трассы «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» ограничено движение. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале полиции ХМАО. «В связи с неблагоприятными погодными условиями на участке автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ с 846 по 952 км ограничено движение для пассажироперевозящего и грузового транспорта», — сообщили в пресс-службе ведомства. Информация опубликована в telegram-канале. Также движение ограничено для автотранспорта с летними шинами. Такие ограничения введены до улучшения погодных условий. Ранее URA.RU писало, что последние два дня в Тюменской области бушует штормовой ветер. Порывы достигают 25 метров в секунду, вызывая разрушения. К примеру, в одном из поселков сорвало кровлю с детского сада. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Из-за штормового ветра на участке трассы «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» ограничено движение. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале полиции ХМАО. «В связи с неблагоприятными погодными условиями на участке автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ с 846 по 952 км ограничено движение для пассажироперевозящего и грузового транспорта», — сообщили в пресс-службе ведомства. Информация опубликована в telegram-канале. Также движение ограничено для автотранспорта с летними шинами. Такие ограничения введены до улучшения погодных условий. Ранее URA.RU писало, что последние два дня в Тюменской области бушует штормовой ветер. Порывы достигают 25 метров в секунду, вызывая разрушения. К примеру, в одном из поселков сорвало кровлю с детского сада.