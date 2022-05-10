Украина открыла охоту на экс-депутата, заявившего о госперевороте

10 мая 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Бывший депутат Верховной Рады ранее уехал из Украины Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины На Украине объявили в международный розыск бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву. Об этом сообщили в государственном бюро расследований Украины. «В суд направлен обвинительный акт в отношении Ильи Кивы. Он обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательствах на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики», — сообщается в telegram-канале государственного бюро расследований. Бывшему депутату грозит лишение свободы на срок до 15 лет и конфискация имущества. Кива уехал из Украины в марте, он выехал в Испанию, а потом в Россию, пишет «Ридус». Бывший депутат Рады обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища и гражданства страны. Был депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь», откуда его исключили после заявления о бегстве властей Украины и просьбы «ликвидировать» президента Украины Владимира Зеленского. Ранее он заявил, что оппоненты Зеленского будут пытаться устроить госпереворот в стране. Противники президента обвинят его в смерти тысяч военных в ходе спецоперации РФ на Украине, цитирует Киву «Федеральное агентство новостей». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

На Украине объявили в международный розыск бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву. Об этом сообщили в государственном бюро расследований Украины. «В суд направлен обвинительный акт в отношении Ильи Кивы. Он обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательствах на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики», — сообщается в telegram-канале государственного бюро расследований. Бывшему депутату грозит лишение свободы на срок до 15 лет и конфискация имущества. Кива уехал из Украины в марте, он выехал в Испанию, а потом в Россию, пишет «Ридус». Бывший депутат Рады обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища и гражданства страны. Был депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь», откуда его исключили после заявления о бегстве властей Украины и просьбы «ликвидировать» президента Украины Владимира Зеленского. Ранее он заявил, что оппоненты Зеленского будут пытаться устроить госпереворот в стране. Противники президента обвинят его в смерти тысяч военных в ходе спецоперации РФ на Украине, цитирует Киву «Федеральное агентство новостей».